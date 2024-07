V palači Versailles posredovali specialci, obiskovalce evakuirali

Zaradi varnostnega incidenta so danes popoldne za kratek čas izpraznili palačo Versailles, sicer priljubljeno turistično atrakcijo. Na prizorišče so prihiteli francoski specialci, splošno javnost pa so pozvali, naj se ne približuje območju.

"Varnostne sile so na kraju. Izogibajte se območju in sledite navodilom oblasti. Ne posredujte lažnih informacij," so sprva sporočili iz palače.