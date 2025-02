V Palermu aretirali več kot 180 članov mafije

V operaciji, ki jo je usklajevalo tožilstvo v Palermu, je sodelovalo približno 1200 pripadnikov karabinjerjev.

Med aretiranimi so mafijski šefi, izsiljevalci, preprodajalci mamil, ki so med drugim obtoženi poskusov umora, mafijskega združevanja, izsiljevanja in trgovine z mamili.

Preiskava je tudi razkrila, da so imeli nekateri že zaprti mafijski šefi šifrirane mobilne telefone, ki so jih pretihotapili v svoje celice. To jim je omogočilo prenos ukazov v zunanji svet in upravljanje različnih operacij, poroča časnik Il Corriere della Sera.

Sicilijanska mafija, znana kot Cosa Nostra, je poleg neapeljske Camorre in kalabrijske N'dranghete ena od vej organiziranega kriminala v Italiji. Te organizacije, ki so nastale na jugu Italije, so zdaj prisotne po vsem polotoku in delujejo tudi na mednarodni ravni. Kljub ukrepanju organov pregona italijanska mafija zasluži milijarde evrov z različnimi dejavnostmi, kot so turizem in goljufije na področju DDV, še naprej pa je ena njihovih ključnih dejavnosti trgovina z mamili.