V Palermu zaradi požara zaprli letališče

Požar v bližini letališča je izbruhnil v ponedeljek, pri gašenju si pomagajo z letali in helikopterji, delo pa gasilcem otežuje močan veter. Danes naj bi na Sicilijo prispela še letala za gašenje iz drugih delov Italije.

Na območju Palerma je umrla 88-letna ženska, ki je imela zdravstvene težave, a reševalci zaradi požara niso uspeli dovolj hitro priti do nje.

Na Siciliji, ki se sooča z izredno visokimi temperaturami, divja še več gozdnih požarov, do nekaterih se gasilci zaradi močnega južnega vetra še niso uspeli prebiti.

V ponedeljek so na otoku zabeležili temperature do 46 stopinj Celzija in tudi danes naj bi se živo srebro povzpelo nad 40 stopinj.