V paniki med potresom skakali z visokih zgradb: več kot 200 poškodovanih

Na stotine prebivalcev Istanbula je ob sredinem potresu zajela panika. Mesto ima namreč visoko tveganje za močan potres, številni pa so zato v paniki, da bi se zgradbe zrušile, na prosto skakali kar z oken in balkonov svojih hiš. Na spletu se je pojavil tudi posnetek nadzorne kamere z ulice, na katerem je moč videti moškega, ki je skočil na streho avtomobila, nato pa vidno poškodovan zdrsne na tla in odšepa stran.

Zaradi potresa se je zrušila zgolj ena stavba v zgodovinskem mestnem okrožju Fatih, ki je bila že dalj časa zapuščena. Turške oblasti so medtem prejele 378 poročil o škodi, ki je nastala na zgradbah, je povedal minister za okolje, urbanizacijo in podnebne spremembe Murat Kurum in dodal, da so iz previdnosti evakuirali 12 stavb.

Turški minister za zdravje Kemall Memisoglu je sporočil, da se v bolnišnicah zdravi 236 oseb, ki so med potresom padle ali skočile z višjih nadstropij. 173 oseb se je poškodovalo v Istanbulu, ostali pa v okoliških provincah, poroča The Independent.

Oblasti so prebivalce pozvale, naj se izogibajo vstopu v zgradbe, ki so morda poškodovane in bi se lahko zrušile. Ljudi so pozvali, naj se odpravijo v športne dvorane in mošeje, ki bodo odprte za stanovalce, ki noči nočejo preživeti v svojih domovih. Nekateri prebivalci so v parkih postavili šotore, da bi preživeli noč na prostem.

"Hvala bogu se zdi, da za zdaj ni večjih težav," je dejal predsednik Recep Tayyip Erdogan na prireditvi ob prazniku nacionalne suverenosti in dnevu otroka. "Naj Bog varuje našo državo in naše ljudi pred vsemi vrstami nesreč, katastrof in drugih nadlog," je še dejal.