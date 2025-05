V papamobilu na 'zaročno' mašo: prstan, palij in evangelij

Novi papež bo danes prvič uporabil papamobil in pozdravil ljudi na Trgu svetega Petra, nato pa se bo odpravil k maši v baziliki. V prvem delu bogoslužja, ko bo molil k grobu svetega Petra, se mu bodo pridružili voditelji vzhodnih pravoslavnih cerkva. Svetopisemsko branje se bo v veliki meri osredotočilo na lik svetega Petra in osrednji odlomek iz Janezovega evangelija, besedilo, ki velja za temelj papeževe službe kot naslednika svetega Petra.

Podobno kot pogreba pokojnega papeža Frančiška , se bodo tudi inavguracije prvega ameriškega papeža udeležili številni svetovni voditelji, kraljeve družine in na tisoče vernikov. Papež Leon XIV. bo med posebnim bogoslužjem, ki bo prežeto s simboliko, tudi uradno postal 267. papež Katoliške Cerkve.

Papež bo prejal poseben kos oblačila iz jagenjčkove volne (palij), ki simbolizira papeževo pastoralno skrb za cerkev in vlogo pastirja njegove črede. Prav tako bo prejel poseben ribičev prstan, ki nosi simbol papeževe avtoritete kot naslednika svetega Petra - ribiča, ki katoličanom predstavlja prvega papeža.

Inavguracijske slovesnosti papežev so se skozi leta spreminjale. Stoletja je bilo v zaprisego vključeno tudi "kronanje" oz. postavitev papeške tiare na glavo novega papeža. Zadnje papeško "kronanje" je bilo leta 1963, ko je zaprisegel Pavel VI. Vendar se je ta kasneje odločil prodati tiaro, izkupiček pa namenil za dobrodelne namene. Tiara je zdaj razstavljena v baziliki nacionalnega svetišča Brezmadežnega spočetja v Washingtonu, D.C.

Po prejemu službenih simbolov bodo predstavniki katoličanov z vsega sveta papežu izkazali svojo "pokorščino", kar so v preteklosti počeli le kardinali. Sprememba kaže na papeževo zavezanost cerkvi, ki želi poglobiti sodelovanje tudi tistih katoličanov, ki na hierarhični lestvici ne zasedajo visokih položajev.

In kako bo potekala inavguracija? Kardinal Dominique Mamberti , ki je sporočil novico o izvolitvi novega papeža, bo nad njim tokrat položil palij. Kardinal Fridolin Ambongo Besungu iz Demokratične republike Kongo bo zmolil posebno molitev. Kardinal Luis Antonio Tagle s Filipinov pa bo Leonu izročil ribičev prstan, ki se je nekoč tradicionalno uporabljal za pečatenje uradnih dokumentov, zdaj pa nosi predvsem ceremonialno noto. Prstan, palij in evangelij bosta po papeževi molitvi dva člana duhovščine odnesla proti oltarju na trgu.

Svetovni voditelji so se vrnili v Vatikan

Čeprav se je konklav z izvolitvijo papeža zaključil že 8. maja, pa uradni začetek papeževanja nastopi danes. Po inavguraciji bo po napovedih tiskovnega predstavnika Vatikana 69-letnik pozdravil tuje delegacije. Zastopane bodo države z vsega sveta.

Med tistimi, ki se bodo predvidoma udeležili dvourne liturgije, so podpredsednik ZDA JD Vance, ameriški državni sekretar Marco Rubio, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednik Peruja Dina Boluarte. Prav v njegovi državi je takrat še kot Robert Francis Prevost več desetletij služil kot misijonar in škof.