V Parizu med nogometnim prvenstvom ne bo velikanskih zaslonov

Pariz je še eno v nizu francoskih mest, ki bojkotirajo navijaške cone in velikanske zaslone za spremljanje bližajočega se svetovnega prvenstva v Katarju. V času prvenstva naj po glavnem mestu Francije ne bi postavljali velikanskih zaslonov in navijaških con. Razlog naj bi bil pomanjkanje človekovih pravic v državi gostiteljici. Poleg Pariza iz etičnih razlogov tekmovanje bojkotirajo še Lille, Marseille, Bordeaux, Strasbourg in Reims.

Pariz je postal zadnje francosko mesto, ki je sporočilo, da za bližajoče se svetovno prvenstvo v Katarju ne bo postavljalo velikanskih zaslonov in navijaških con. V Marseillu so sicer imeli načrtovano velikansko projekcijo, če bi se Francija uvrstila v finale, a je to zdaj odpovedano. Gibanje proti tekmovanju se je začelo v soboto, potem ko je socialistična županja Lilla Martine Aubry izjavila, da je svetovno prvenstvo v Katarju "neumnost v smislu človekovih pravic, okolja in športa."

icon-expand Navijači na velikih zaslonih spremljajo finalno nogometno tekmo Eura 2016 med Portugalsko in Francijo. FOTO: AP

Županja ima pomisleke glede pravic delavcev v Katarju, kjer naj bi bilo domnevno veliko število smrti med tujimi delavci, ter glede okoljskega vpliva stadiona, ki je opremljen z zunanjo klimatsko napravo.

icon-expand Al Janoub stadion, prizorišče sedmih nogometnih tekem. FOTO: Shutterstock

Socialistični župan mesta Marseille Benoit Payan je dejal, da se je tekmovanje "postopoma spremenilo v človeško in okoljsko katastrofo, nezdružljivo z vrednotami, za katere pričakujemo, da jih bo spodbujal šport – in zlasti nogomet." Župan mesta Angoulême na jugozahodu Francije je dejal, da je bila njegova odločitev tako finančne narave kot tudi zaradi ogroženih človekovih pravic v Katarju. "Zdelo se nam je neprimerno, da bi tvegali to vrsto stroškov v času, ko poskušamo ustvariti gospodarstvo, ki bi absorbiralo naraščajoče stroške energije," je dejal Xavier Bonnefont in navedel ogromen strošek zaslona v višini "nekaj deset tisoč evrov." "V vsakem primeru odkrito povedano mislim, da pozimi ne bi prišlo veliko ljudi. Javnost bo prav tako vesela v baru," je zaključil Bonnefont. Pozivi k bojkotu svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo potekalo med 21. novembrom in 18. decembrom, so v Franciji čedalje večji. Nekdanji reprezentant in zvezdnik Manchester Uniteda Eric Cantona je dejal, da ne bo gledal nobene tekme in da to "svetovno prvenstvo nima nobenega smisla."

icon-expand Eric Cantona FOTO: AP

Tudi tiskovni predstavnik vlade Olivier Véran ne bi prepustil organizacije svetovnega prvenstva Katarju, a ta odločitev je bila sprejeta že več kot 10 let nazaj. Za zdaj sicer še ni podatka, koliko francoskih mest se dejansko pripravlja na prizorišča na prostem, kjer bi navijači lahko spremljali napredek francoske ekipe, ki brani naslov svetovnega prvaka iz leta 2018. Katar to zimo gosti finale svetovnega prvenstva v nogometu in zaposlili so na tisoče tujih delavcev za gradnjo novih hotelov in objektov. Gradijo namreč kar sedem stadionov za finale svetovnega prvenstva, novo letališče, nov sistem podzemne železnice, vrsto novih cest in približno 100 novih hotelov. Okoli stadiona, ki bo gostil finalno tekmo, se gradi novo mesto.

icon-expand FOTO: icon-chevron-left icon-chevron-right