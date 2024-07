Med voditelji, ki so po objavi izidov francoskih volitev v nedeljo izrazili zadovoljstvo, je bil poljski premier Donald Tusk. "V Parizu navdušenje, v Moskvi razočaranje, v Kijevu olajšanje. Dovolj, da smo srečni v Varšavi," je zapisal na omrežju X.

Španski premier in vodja socialistov Pedro Sanchez je pozdravil dejstvo, da sta se tako Francija kot tudi Združeno kraljestvo, kjer so na volitvah minuli četrtek zmagali laburisti, odločili zavrniti skrajno desnico in se zavezali socialni levici.

Tudi vodja grških socialistov (Pasok) Nikos Andrulakis je menil, da so Francozi "postavili zid proti skrajni desnici, rasizmu in nestrpnosti ter zaščitili večna načela francoske republike: svobodo, enakost in bratstvo".

"Najhujšemu smo se izognili," pa je dejal Nils Schmid, zunanjepolitični predstavnik nemških socialdemokratov (SPD) kanclerja Olafa Scholza. Ob tem je priznal, da je francoski predsednik Emmanuel Macron politično oslabljen in da bo sestavljanje vlade zapleteno.