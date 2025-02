V Parizu bo govora o miru v Ukrajini, a povabljeni so le izbranci

Evropski voditelji se bodo na neformalnem vrhu o vojni v Ukrajini sešli iz bojazni, da se bodo ZDA z Rusijo pogovarjale o končanju vojne, Evropa pa bo iz pogovorov izključena. Ti pomisleki so se pojavili po telefonskem pogovoru med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovim ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.

Po navedbah Evropske komisije se bodo delovnega srečanja udeležili predsedniki vlad Nemčije, Poljske, Italije, Španije, Nizozemske, Danske in Velike Britanije. Na pogovorih bodo tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte.

Kritična tudi Madžarska: Namen je preprečiti mirovni dogovor za Ukrajino

Tudi Madžarska je bila danes kritična do srečanja voditeljev več evropskih držav v Parizu. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je menil, da je njihov namen preprečiti mirovni dogovor za Ukrajino. "Danes se v Parizu srečujejo razočarani evropski voditelji, ki so za vojno in proti Trumpu, da bi preprečili mirovni dogovor v Ukrajini," je Szijjarto dejal na novinarski konferenci v Astani, ki so jo v živo prenašali na njegovem računu na Facebooku.

"V nasprotju z njimi mi podpiramo prizadevanja (ameriškega predsednika) Donalda Trumpa. V nasprotju z njimi mi podpiramo pogajanja med Rusijo in ZDA," je dodal.

Madžarski premier Viktor Orban, eden najtesnejših zaveznikov Trumpa in Moskve v EU, se že ves čas zavzema za pogajanja o koncu vojne v Ukrajini, obenem pa zavrača kakršnokoli vojaško pomoč Kijevu.

Pogajanja o končanju vojne v Ukrajini medtem dobivajo zagon. Ta teden naj bi se v Savdski Arabiji sestali ameriški državni sekretar Marco Rubio in visoki ruski predstavniki, da bi razpravljali o koncu vojne. V tej državi naj bi tudi pripravili srečanje Trumpa in Putina.