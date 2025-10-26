Svetli način
Tujina

V Parizu prijeli dva osumljena za krajo draguljev iz Louvra

Pariz, 26. 10. 2025 10.44 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , Ti.Š.
Francoska policija je v Parizu prijela dva osumljena za nedavno krajo kronskih draguljev iz muzeja Louvre. Oba aretirana naj bi bila del štiričlanske tolpe, ki je iz galerije Apollo s pomočjo tovornega dvigala ukradla devet dragocenih draguljev.

Preiskava v okolici Louvra.
Preiskava v okolici Louvra. FOTO: AP

Osumljenca naj bi bila stara okoli 30 let, prihajala pa naj bi iz severnega predmestja Pariza Seine-Saint-Denis, poroča časnik Le Parisien. Operacija za prijetje se je sicer začela nenadoma – po tem, ko so preiskovalci, ki so osumljena spremljali več dni, ugotovili, da namerava eden od njiju pobegniti v tujino, domnevno v Alžirijo.

Sledili naj bi mu in ga aretirali na letališču Roissy-Charles de Gaulle, takoj zatem pa prijeli sostorilca, prav tako na območju Pariza. Oba naj bi bila policiji znana po tatvinah iz preteklosti. Aretirana sta zdaj v pridržanju, ki lahko traja do 96 ur. Preiskava se nadaljuje, da bi identificirali druge sostorilce in organizacijo, ki stoji za spektakularno krajo draguljev iz Louvra.

Preiskavo vodita pariška brigada za zatiranje tolp in Centralni urad za boj proti trgovini s kulturnimi dobrinami, še pišejo francoski mediji.

Tatovi so prejšnjo nedeljo v enega najslavnejših muzejev na svetu prišli skozi okno s pomočjo transportne lestve in rezalne opreme. Rop je trajal vsega le sedem minut, tatovi pa so odnesli devet kosov nakita iz 19. stoletja. Med begom so izgubili krono cesarice Evgenije, ki je padla na tla in se poškodovala. Vrednost ukradenih draguljev je ocenjena na 88 milijonov evrov.

V napadu ruskih dronov v Kijevu trije mrtvi, ranjeni tudi otroci

