V Parizu prijeli dva osumljena za krajo draguljev iz Louvra

Osumljenca naj bi bila stara okoli 30 let, prihajala pa naj bi iz severnega predmestja Pariza Seine-Saint-Denis, poroča časnik Le Parisien. Operacija za prijetje se je sicer začela nenadoma – po tem, ko so preiskovalci, ki so osumljena spremljali več dni, ugotovili, da namerava eden od njiju pobegniti v tujino, domnevno v Alžirijo.

Sledili naj bi mu in ga aretirali na letališču Roissy-Charles de Gaulle, takoj zatem pa prijeli sostorilca, prav tako na območju Pariza. Oba naj bi bila policiji znana po tatvinah iz preteklosti. Aretirana sta zdaj v pridržanju, ki lahko traja do 96 ur. Preiskava se nadaljuje, da bi identificirali druge sostorilce in organizacijo, ki stoji za spektakularno krajo draguljev iz Louvra.

Preiskavo vodita pariška brigada za zatiranje tolp in Centralni urad za boj proti trgovini s kulturnimi dobrinami, še pišejo francoski mediji.