Na letališču v Parizu prijeli osumljenca, ki naj bi bil vpleten v umor Hašokdžija

Spomnimo

Hašokdžija, velikega kritika savdskega režima, je 2. oktobra 2018 na savdskem konzulatu v Istanbulu, kamor je odšel po dokumente za poroko, brutalno umorila skupina specialcev iz Riada. Pred konzulatom ga je zaman več ur čakala njegova zaročenka iz Turčije Hatice Cengiz.

V dnevih in tednih zatem so svetovno javnost pretresale podrobnosti njegove umora, ki je prerasel v škandal mednarodnih razsežnosti. Njegovo truplo so razkosali. Turški obveščevalci so razkrili, da imajo zvočne posnetke umora, ki razkrivajo mučenje in umor novinarja. Med drugim se na njih sliši tudi zvok motorne žage savdskega agenta, ki naj bi bil tudi forenzični strokovnjak. Prav on naj bi razkosal truplo. Posmrtnih ostankov Hašokdžija sicer niso nikoli našli. Ena od teorij pravi, da so jih raztopili v kislini

Savdska Arabija se je glede Hašokdžija sprva sprenevedala in zanikala odgovornost za njegovo smrt, nato lagala, da se je Hašodži v konzulatu zapletel v pretep, v katerem je umrl, na koncu pa priznala umor, vendar zanikala, da bi šlo za ukaz z vrha. Novinarja naj bi ubili, ne da bi savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman vedel za to. Tuje obveščevalne službe so sicer že pred leti zatrjevale, da takšna misija ne bi mogla biti izvedena brez odobritve prestolonaslednika. Leta 2020 so savdske oblasti nato sporočile, da so zaradi umora Hašokdžija na zaporno kazen obsodile osem oseb.