V Parizu bodo slovesno odprli katedralo Notre-Dame

Slovesnost ob ponovnem odprtju Notre-Dame se bo začela ob 19. uri. Francoski predsednik Emmanuel Macron bo imel tudi kratek nagovor, verski obred bo vodil pariški nadškof Laurent Ulrich.

Slovesnost bo zaradi slabe vremenske napovedi v celoti potekala v zaprtih prostorih, so v petek zvečer sporočili iz Elizejske palače in pariške škofije.

Veliki koncert z zvezdami pop in klasične glasbe, med katerimi sta slavni pianist Lang Lang in francoski tenorist Benjamin Bernheim, so v petek zato vnaprej posneli pred katedralo, med dogodkom pa bodo nocoj predvajali posnetek, so še zapisali v izjavi.