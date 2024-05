V parku ob Züriškem jezeru gol moški ubil tekačico

Kantonalna policija je še sporočila, da je žensko smrtno poškodoval moški, medtem ko je tekla v parku in da so jo našli na tleh, potem ko jih je mimoidoči obvestil, da po parku Alma gol moški teče in kriči ter fizično napada ljudi. S čim jih je napadal in ali je imel pri sebi orožje, policija ni sporočila, prav tako ne identitete žrtve, saj jo še ugotavljajo.