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V parku ubili zaščiteno žival, jo spekli na ognju in pojedli?

Hanija, 04. 08. 2026 10.43 pred 53 minutami 2 min branja 13

Avtor:
U.Z.
Kri kri

Grški organi pregona preiskujejo prijavo, da so delavci v narodnem parku Samaria na Kreti ubili, spekli in pojedli zaščiteno divjo kozo kri-kri. Če se izkaže, da to drži, jim grozijo visoke kazni.

Lokalni časopis Haniotika Nea poroča, da je tožilec iz Hanije odredil preiskavo incidenta, v katerega naj bi bili vpleteni delavci zasebnega podjetja, ki so v narodnem parku Samaria opravljali obnovitvena dela.

Ubili in pojedli kri-krija?

Po navedbah grških medijev so delavci vstopili v sotesko Samaria, da bi opravili nekaj popravil, nato pa naj bi ubili kri-krija – redko divjo gorsko kozo, ki je zaščitena v skladu z grško in evropsko zakonodajo. Žival naj bi nato celo spekli na odprtem ognju in jo pojedli kar tam, na zavarovanem območju narodnega parka.

Kri-kri, ki ga pogosto imenujejo tudi kretski kozorog, živi izključno na grškem otoku Kreta in njenih sosednjih majhnih otokih.

Kri-kri
Kri-kri
FOTO: Profimedia

Zaščitena vrsta in simbol Krete

Če bo incident potrjen, to pomeni več hudih prekrškov. Kri-kri je eden najbolj ikoničnih in zaščitenih sesalcev v Grčiji. Lov ali ubijanje te vrste je v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo o ohranjanju narave strogo prepovedano.

Grška policija ga obravnava kot hudo kaznivo dejanje, za katerega so predpisane izjemno visoke denarne in zaporne kazni. Storilcem tako lahko grozi od 1 do 10 let zapora, sodišče pa lahko izreče kazen od 5.000 do 50.000 evrov.

Nevarnost požara

Oblasti preučujejo tudi obtožbe, da so delavci zakurili ogenj v narodnem parku Samaria, ki je Unescov biosferni rezervat. V poletnih mesecih in trenutnem vročinskem valu lahko že majhen ogenj predstavlja izjemno nevarnost za požar v naravi in ogrozi enega najpomembnejših zaščitenih ekosistemov v Grčiji.

Za preiskavo, zbiranje dokazov in zaslišanje prič je zadolžen Direktorat za gozdarstvo v Haniji. Ta bo zdaj ugotavljal, ali so navedbe o dogodku resnične ali ne. Njihovi predstavniki so za časopis Haniotika Nea potrdili, da preiskava poteka, več pa niso želeli povedati.

hanija kreta kri-kri koza narodni park Samaria

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KOMENTARJI13

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tincoop
04. 08. 2026 11.31
Če pa svinjskega ne smejo
Odgovori
0 0
PEACEMAKER
04. 08. 2026 11.30
Barbari pač
Odgovori
+1
1 0
Soul
04. 08. 2026 11.28
Poraja se vprašanje, ali nas bolj pretrese izguba življenja ali dejstvo, da je bilo prekršeno pravilo!! Če nas zares boli izguba življenja potem bi bilo vredno razmisliti, zakaj ne čutimo enakega sočutja do vseh živali. Če naše sočutje velja le za nekatere živali, potem to ni sočutje, ampak umetna selekcija in dvojna merila. Namreč, sočutje je lahko absolutno, ali ga pač ni.
Odgovori
+0
1 1
Lark
04. 08. 2026 11.31
Ziher so bili avtohtoni Grki...
Odgovori
+1
1 0
iziizi
04. 08. 2026 11.26
Cim vec migracij europa bodo hisni ljubljencki izginal bravo prebelic europski poslanci ki invalidov ne vidijo z 360 eur penzije
Odgovori
+1
1 0
Slash
04. 08. 2026 11.24
To je v njihovi kulturi, zato jih prosim ne obsojajmo !
Odgovori
+1
2 1
Brus1234
04. 08. 2026 11.20
Kiropraktiki, doktorji in inženirji...
Odgovori
+1
2 1
asgard
04. 08. 2026 11.14
"delavci"
Odgovori
+0
1 1
KatiFafi
04. 08. 2026 11.13
Glede na to, da so se lotili jagnetinje se ve, iz katere religije miru prihajajo.
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+7
7 0
zurc
04. 08. 2026 11.06
delavna sila iz azijskih držav? bosne ? srbije?
Odgovori
+2
3 1
zurc
04. 08. 2026 11.14
sredi nemčije so tudi ,najbrš srbi ali bosanci ovco kar v parku pekli
Odgovori
+2
2 0
lakala28
04. 08. 2026 10.52
Kakšne kazni neki. V Amazonijo jih na pošljejo k domorodcem za desert.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
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