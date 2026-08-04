V parku ubili zaščiteno žival, jo spekli na ognju in pojedli?

Lokalni časopis Haniotika Nea poroča, da je tožilec iz Hanije odredil preiskavo incidenta, v katerega naj bi bili vpleteni delavci zasebnega podjetja, ki so v narodnem parku Samaria opravljali obnovitvena dela.

Ubili in pojedli kri-krija?

Po navedbah grških medijev so delavci vstopili v sotesko Samaria, da bi opravili nekaj popravil, nato pa naj bi ubili kri-krija – redko divjo gorsko kozo, ki je zaščitena v skladu z grško in evropsko zakonodajo. Žival naj bi nato celo spekli na odprtem ognju in jo pojedli kar tam, na zavarovanem območju narodnega parka. Kri-kri, ki ga pogosto imenujejo tudi kretski kozorog, živi izključno na grškem otoku Kreta in njenih sosednjih majhnih otokih.

Kri-kri FOTO: Profimedia

Zaščitena vrsta in simbol Krete

Če bo incident potrjen, to pomeni več hudih prekrškov. Kri-kri je eden najbolj ikoničnih in zaščitenih sesalcev v Grčiji. Lov ali ubijanje te vrste je v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo o ohranjanju narave strogo prepovedano. Grška policija ga obravnava kot hudo kaznivo dejanje, za katerega so predpisane izjemno visoke denarne in zaporne kazni. Storilcem tako lahko grozi od 1 do 10 let zapora, sodišče pa lahko izreče kazen od 5.000 do 50.000 evrov.

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