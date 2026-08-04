V parku ubili zaščiteno žival, jo spekli na ognju in pojedli?

Lokalni časopis Haniotika Nea poroča, da je tožilec iz Hanije odredil preiskavo incidenta, v katerega naj bi bili vpleteni delavci zasebnega podjetja, ki so v narodnem parku Samaria opravljali obnovitvena dela.
Ubili in pojedli kri-krija?
Po navedbah grških medijev so delavci vstopili v sotesko Samaria, da bi opravili nekaj popravil, nato pa naj bi ubili kri-krija – redko divjo gorsko kozo, ki je zaščitena v skladu z grško in evropsko zakonodajo. Žival naj bi nato celo spekli na odprtem ognju in jo pojedli kar tam, na zavarovanem območju narodnega parka.
Kri-kri, ki ga pogosto imenujejo tudi kretski kozorog, živi izključno na grškem otoku Kreta in njenih sosednjih majhnih otokih.
Zaščitena vrsta in simbol Krete
Če bo incident potrjen, to pomeni več hudih prekrškov. Kri-kri je eden najbolj ikoničnih in zaščitenih sesalcev v Grčiji. Lov ali ubijanje te vrste je v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo o ohranjanju narave strogo prepovedano.
Grška policija ga obravnava kot hudo kaznivo dejanje, za katerega so predpisane izjemno visoke denarne in zaporne kazni. Storilcem tako lahko grozi od 1 do 10 let zapora, sodišče pa lahko izreče kazen od 5.000 do 50.000 evrov.
Nevarnost požara
Oblasti preučujejo tudi obtožbe, da so delavci zakurili ogenj v narodnem parku Samaria, ki je Unescov biosferni rezervat. V poletnih mesecih in trenutnem vročinskem valu lahko že majhen ogenj predstavlja izjemno nevarnost za požar v naravi in ogrozi enega najpomembnejših zaščitenih ekosistemov v Grčiji.
Za preiskavo, zbiranje dokazov in zaslišanje prič je zadolžen Direktorat za gozdarstvo v Haniji. Ta bo zdaj ugotavljal, ali so navedbe o dogodku resnične ali ne. Njihovi predstavniki so za časopis Haniotika Nea potrdili, da preiskava poteka, več pa niso želeli povedati.
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