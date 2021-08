V parku v Južni Karolini se je izvalila želvica z dvema glavama

Nenavadno žival je v parku Edisto Beach odkrila ena od patrulj, ki so specializirane za morske želve in so financirane s strani sklada za državne parke v Južni Karolini.

Kot so sporočili s parka, so želvico odkrili med rutinskim popisom želvjih gnezd. "Pred popisom preštejemo izležena in neizležena jajca, občasno pa najdemo tudi že izvalene mladiče. To sredo smo našli tri, četrti pa se je še trudil priti na svet. Ko se je izvalil, smo opazili, zakaj je trajalo dlje časa – želva je namreč imela dve glavi," so zapisali.

Patrulje morskih želv v večini sicer sestavljajo prostovoljci, ki od junija do avgusta pregledujejo javne plaže in iščejo gnezde želv. Ko jih najdejo, prostor označijo in zaščitijo, da ga ne bi naključni mimoidoči poteptali.

Kot so še sporočili s parka, so dvoglavo želvico skupaj s preostalimi mladiči že izpustili v ocean.