V parku z nožem napadel več ljudi, umrla 41-letnik in otrok

Napad se je zgodil v parku, kjer naj bi osumljenec z ostrim predmetom zabodel tri odrasle in otroka. Motiv za napad še ni znan.

Policija je potrdila, da sta umrla 41-letni moški in dveletni otrok. Še dve osebi sta bili sprejeti v bolnišnico s hujšimi telesnimi poškodbami. Policija je sprva poročala o dveh osumljencih, a so kasneje pojasnili, da so pridržali le eno osebo. Po podatkih policije gre za 28-letnega afganistanskega državljana.

Kot poroča Bild, je policija lani novembra dele parka Schöntal, kjer se je zgodil napad, označila za "nevarne", in sicer zaradi ropov in napadov, povezanih s preprodajo drog. Policijske patrulje so bile tako redno prisotne na območju.