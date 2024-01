V 'pasti za tovornjake' obtičal nov šofer

Opozorilni prometni znak. Ozek most, pred katerim stoji še več znakov. 39-letni šofer se nanje ni oziral, zapeljal je kar na ozko zasebno cesto. Na njegovo nesrečo je bila žal, malo preozka.

Zmedeni so bili mimoioči, pa tudi prometni policisti. Uvedli so preiskavo, da bi ugotovili, kako se je lahko takšna nezgoda zgodila kar dvakrat v zgolj mesecu dni. Prizori z 11. decembra so namreč skoraj enaki četrtkovim.

"To je veliko vprašanje in predmet naše preiskave. Izpolnili smo poročilo o nesreči, zdaj pa poskušamo ugotoviti, kako se je to lahko zgodilo že drugič v štirih tednih," je povedala policistka Annika Neidhardt.

"Če bi bil tovornjakar, bi malo pomislil, ali sem na pravi poti. Ustavil bi se, stopil iz vozila in si ogledal okolico. Ampak tega ne naredijo," pa pravi prometni strokovnjak Frank Zugreif.

Najpogostejši izgovor voznikov je, da je kriva satelitska navigacija. Prebivalcev, katerim takšne nezgode otežujejo pot po vsakodnevnih opravkih, pa to ne prepriča."Tukaj je grozno! Vsakič, ko se to zgodi, smo razburjeni!" in "To je skoraj kot v filmu!" pravijo.

Reševanje tovornjaka je trajalo do večera. Kljub omejitvi teže na 12 ton, je namreč tehtal kar 40 ton. Tako je bil pretežek za avtovleko, delavci pa so morali raztovoriti več kot 1000 vreč tovora. Na vsaki vreči je bil napisan slogan – čudovito.