V Pekingu se začenjajo 24. zimske olimpijske igre

S slavnostnim odprtjem, ki se bo na pekinškem stadionu Ptičje gnezdo pričelo ob 13. uri po srednjeevropskem času, se bodo uradno začele 24. zimske olimpijske igre. Med 91. državami udeleženkami je tradicionalno tudi Slovenija, ki jo bosta v mimohodu držav z vihtenjem zastave zastopala deskar Rok Marguč in alpska smučarka Ilka Štuhec.

Organizatorji zimskih olimpijskih iger v Pekingu so danes, na dan uradnega odprtja iger, poročali o 21 novih primerih okužb z novim koronavirusom. Zabeležili so skupno 14 novih okužb pri potnikih, ki so prispeli na Kitajsko, ter sedem novih okužb pri udeležencih iger, ki so že bili v olimpijskem mehurčku, so sporočili iz organizacijskega odbora. Na najnovejšem seznamu je bilo devet športnikov ali članov ekipe. Z novimi podatki skupno število okužb z novim koronavirusom, odkritih na zimskih igrah v Pekingu od 23. januarja, znaša 308. Vsi udeleženci, športniki, spremljevalci, novinarji in tudi delavci organizacijskega komiteja iger ter člani mednarodnih športnih zvez, ki sodelujejo pri projektu, se morajo na virus testirati dnevno. Okuženi, ki ne kažejo bolezenskih znakov, morajo v izolacijo, ki jo lahko zapustijo, če v razmaku najmanj 24 ur opravijo dva negativna testa PCR, po desetih dneh izolacije zadostuje en negativni test.

Kitajci so s slavnostnim odprtjem in zaprtjem poletnih OI pred 14. leti, ki je prav tako potekalo v ikoničnem stadionu, navdušili svet, tokrat pa naj bi bila slovesnost po besedah organizatorjev "preprosta, varna in krasna".

icon-expand Olimpijska vas FOTO: AP