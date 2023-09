V Pensilvaniji predrzen pobeg iz zapora: zid preplezal kot 'rakovica'

34-letni Danelo Cavalcante, rojen v Braziliji, je pretekli četrtek na predrzen način pobegnil iz zapora v predmestju Filadelfije. Preplezal je zid, se prebil skozi rezilno žico in skočil s strehe. Da je pobegnil, so pazniki ugotovili šele po eni uri. Stražarja stolpa, ki je bil takrat dežuren, je vodstvo zapora odpustilo.

Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo, sprva pa so se osredotočili na gozdnato območje v bližini zapora. Območje iskanja so v torek nato razširili, potem ko so pobeglega zapornika v ponedeljek dvakrat opazili na nadzornih kamerah v bližini vrtov Longwood Gardens.

Robert Clark, predstavnik policije, je za CBS povedal, da je Cavalante "obupan, nevaren in verjetno izčrpan". Policija domneva, da se premika ponoči, podnevi pa se skriva na območju z gostim grmičevjem. Išče ga tudi več helikopterjev, ki predvajajo zvočno sporočilo 34-letnikove mame iz Brazilije, ki svojega sina poziva, naj se preda.