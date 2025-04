V Pentagonu odprli preiskavo glede skupinskega klepeta o napadu na Jemen

Hegseth in drugi predstavniki vlade so vztrajali, da s komunikacijo ni bilo nič narobe, prav tako naj ne bi navajali zaupnih informacij. Prepis komunikacije pa kaže, da je Hegseth med drugim navedel natančne podatke o času napada in tarči.

To je prva preiskava incidenta, po katerem so demokrati zahtevali preiskave v senatu in predstavniškem domu ter preiskavo ministrstva za pravosodje ZDA. Trump doslej še ni nikogar odpustil in je izrazil zaupnico tako Waltzu kot Hegsethu.