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V Pentagonu zaskrbljeni: ali Izrael vohuni za njimi?

Washington, 06. 06. 2026 17.16 pred 25 minutami 2 min branja 7

Avtor:
N.V.
Pentagon

V Pentagonu vse bolj naraščajo skrbi glede domnevnega vohunjenja Izraela, nedavno so celo zvišali raven protiobveščevalne grožnje na najvišjo stopnjo, pravita dva ameriška uradnika. Izrael naj bi nadziral visoke ameriške uradnike, da bi pridobili informacije o notranjih razpravah in odločanju Trumpove administracije glede konfliktov na Bližnjem vzhodu.

Ocena Pentagonove Obrambne obveščevalne agencije (DIA) vključuje sedemstranski dokument in diagram, v katerem piše, da je sposobnost Izraela izvajanja vohunjenja in tehničnega zbiranja podatkov na "kritični ravni", poroča NBC News.

Anonimni ameriški uradnik je za NBC razkril tudi vrsto incidentov, ki so povečali zaskrbljenost Američanov.

Zaupni dokumenti
Zaupni dokumenti
FOTO: Shutterstock

Tiskovni predstavnik izraelskega veleposlaništva v Washingtonu je v izjavi dejal, da je "popolnoma neresnično", da Izrael vohuni za ZDA. "Izrael ne zbira obveščevalnih podatkov o ameriških subjektih, kaj šele o uradnikih ameriške vlade," je dejal. "Izraelske obveščevalne dejavnosti so usmerjene proti njegovim sovražnikom, ne proti zaveznikom. Kakršne koli trditve o nasprotnem so bodisi napačne bodisi politično motivirane."

V Beli hiši so vse zanikali. "Celotna zgodba je napačna in temelji na viru, ki nima nobenega vpogleda v to, kaj se dogaja," je dejal uradnik Bele hiše. Prav tako zgodbe niso ne potrdili ne zanikali v uradu direktorja nacionalne obveščevalne službe, ki nadzira vse ameriške obveščevalne agencije, vključno z DIA.

Čeprav je po svetu običajno, da si zavezniki in nasprotniki medsebojno prisluškujejo, so sedanji in nekdanji ameriški uradniki dejali, da nedavna izraelska prizadevanja presegajo običajno in pričakovano raven vohunjenja.

In če je to res, povišana stopnja pripravljenosti prihaja ravno v času, ko sta predsednik Donald Trump in premier Benjamin Netanjahu naletela na nesoglasja glede vojne v Iranu in izraelskih vojaških operacij v Libanonu, kar se je jasno videlo oziroma slišalo v napetem telefonskem pogovoru. Trump je namreč Netanjahuja označil za "norega".

Preberi še Trump Netanjahuju: Prekleto nor si, če ne bi bilo mene, bi bil v zaporu

Po navedbah sedanjih in nekdanjih diplomatov ter nekdanjih uradnikov za nacionalno varnost ima Izrael že vrsto let sloves agresivnega vohunjenja celo proti ZDA, svojemu najtesnejšemu zavezniku. Gre za prakso, ki že dolgo vzbuja zaskrbljenost med varnostnimi in diplomatskimi uradniki, ameriški obveščevalci pa to vprašanje pozorno spremljajo, pravijo strokovnjaki ter sedanji in nekdanji ameriški uradniki.

Visoki ameriški uradniki pri potovanjih v Izrael pogosto ravnajo z dodatno previdnostjo, včasih uporabljajo "burner" telefone in računalnike ter so izjemno previdni pri pogovorih v hotelskih sobah med uradnimi obiski, so povedali sedanji in nekdanji uradniki ter strokovnjaki.

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KOMENTARJI7

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VoxP
06. 06. 2026 17.57
ja na prvem mestu je cucemberg in njegov fačebuk
Odgovori
0 0
VoxP
06. 06. 2026 17.55
halo še bebec bi rekel haloo zda. sej jih imate vi kako bi se reklo same inteligentne ustvarjalce njihovih koreninnaprav
Odgovori
0 0
BUONcaffee
06. 06. 2026 17.53
Možno je vse.
Odgovori
0 0
MiiH
06. 06. 2026 17.52
Slovenski unikum. Pri nas so jim vrata na široko odprta.
Odgovori
0 0
NeNebinarni
06. 06. 2026 17.51
Odobravam. Ko si enkrat tako neumen, da si za najožjega zaveznika izbereš Izrael, ti ni pomoči. Seveda ni zanemarljivo, da je to narod, ki je dvakrat izvolil Trumpa.
Odgovori
+1
1 0
gongash
06. 06. 2026 17.45
A to so šele sedaj dojeli. 🤣
Odgovori
+3
3 0
24ockamoderator
06. 06. 2026 17.45
In Janez Jud Jansa zeli njihovo ambasado v Lj hahaha xD
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
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