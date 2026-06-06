V Pentagonu zaskrbljeni: ali Izrael vohuni za njimi?

Ocena Pentagonove Obrambne obveščevalne agencije (DIA) vključuje sedemstranski dokument in diagram, v katerem piše, da je sposobnost Izraela izvajanja vohunjenja in tehničnega zbiranja podatkov na "kritični ravni", poroča NBC News.
Anonimni ameriški uradnik je za NBC razkril tudi vrsto incidentov, ki so povečali zaskrbljenost Američanov.
Tiskovni predstavnik izraelskega veleposlaništva v Washingtonu je v izjavi dejal, da je "popolnoma neresnično", da Izrael vohuni za ZDA. "Izrael ne zbira obveščevalnih podatkov o ameriških subjektih, kaj šele o uradnikih ameriške vlade," je dejal. "Izraelske obveščevalne dejavnosti so usmerjene proti njegovim sovražnikom, ne proti zaveznikom. Kakršne koli trditve o nasprotnem so bodisi napačne bodisi politično motivirane."
V Beli hiši so vse zanikali. "Celotna zgodba je napačna in temelji na viru, ki nima nobenega vpogleda v to, kaj se dogaja," je dejal uradnik Bele hiše. Prav tako zgodbe niso ne potrdili ne zanikali v uradu direktorja nacionalne obveščevalne službe, ki nadzira vse ameriške obveščevalne agencije, vključno z DIA.
Čeprav je po svetu običajno, da si zavezniki in nasprotniki medsebojno prisluškujejo, so sedanji in nekdanji ameriški uradniki dejali, da nedavna izraelska prizadevanja presegajo običajno in pričakovano raven vohunjenja.
In če je to res, povišana stopnja pripravljenosti prihaja ravno v času, ko sta predsednik Donald Trump in premier Benjamin Netanjahu naletela na nesoglasja glede vojne v Iranu in izraelskih vojaških operacij v Libanonu, kar se je jasno videlo oziroma slišalo v napetem telefonskem pogovoru. Trump je namreč Netanjahuja označil za "norega".
Po navedbah sedanjih in nekdanjih diplomatov ter nekdanjih uradnikov za nacionalno varnost ima Izrael že vrsto let sloves agresivnega vohunjenja celo proti ZDA, svojemu najtesnejšemu zavezniku. Gre za prakso, ki že dolgo vzbuja zaskrbljenost med varnostnimi in diplomatskimi uradniki, ameriški obveščevalci pa to vprašanje pozorno spremljajo, pravijo strokovnjaki ter sedanji in nekdanji ameriški uradniki.
Visoki ameriški uradniki pri potovanjih v Izrael pogosto ravnajo z dodatno previdnostjo, včasih uporabljajo "burner" telefone in računalnike ter so izjemno previdni pri pogovorih v hotelskih sobah med uradnimi obiski, so povedali sedanji in nekdanji uradniki ter strokovnjaki.
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