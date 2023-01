V perujskem nacionalnem parku odkrili novo vrsto plazilca

Znanstveniki v perujskem nacionalnem parku Otishi, ki se nahaja na jugu države, so odkrili novo vrsto plazilca. Novi živalski vrsti so nadeli znanstveno ime proctoporus titans. Je temno sive barve z zlatimi pikami na glavi in bokih, živi pa v visokogorju Andov.

Odkritje nove živalske vrste predstavlja nov dosežek pri varstvu biotske raznovrstnosti na področju gorske verige Vilcabamba, ki pripada gorovju Andi, so navedli v perujskem uradu za upravljanje zaščitenih območij. icon-expand Proctoporus titans FOTO: Profimedia Nacionalni park Otishi je zaščiteno območje v regiji Cusco in Junin na jugu države, ki obsega skoraj 306.000 hektarjev visoko ležečih gorskih gozdov, ustanovljen pa je bil leta 2003.