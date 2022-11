V Peruju po enem stoletju odkrili davno izgubljeno stensko poslikavo

Mesto poslikave je prvič odkrila skupina lovcev na zaklade leta 1916 v Illimu, blizu mesta Chiclayo, v severozahodnem Peruju. Študentje, ki so jo odkrili sedaj spet, pravijo, da gre za dokaz razvoja starodavnega perujskega kulturnega fenomena. Takrat je lovce na zaklade spremljal tudi Hans Heinrich Bruning, nemški etnograf, ki se je zanimal za predkolumbovske ruševine in relikvije v Peruju, ki je posnel fotografije stene.

Eden glavnih izzivov, s katerim so se mladi raziskovalci soočili, je bil dostop do stene, saj se ta nahaja na zdaj zasebnem zemljišču. Ekipa je potrebovala kar dve leti, da je družino prepričala, da jim dovoli izkopavanje.

"Prvič, ko smo videli ogromen zid, smo le malo praskali po njem," je dejal Ghavami. V zadnjih dveh mesecih izkopavanja so odkrili majhne dele freske, nato pa tudi nove plošče, ki so dolge od 11 do 12 metrov.

"Bilo je veliko dela," je pojasnil Ghavami. "Nihče ni mogel videti monumentalnosti in simbolike, ki jo stena nosi, ko je bila prekrita z drevesi."

Arheologi verjamejo, da stenska slika izvira iz dinastije Lambayeque iz 9. stoletja našega štetja.

"To je najbolj vznemirljiva in pomembna najdba zadnjih let," je dejal Luis Jaime Castillo, profesor arheologije na Papeški katoliški univerzi v Peruju. "Dolgo izgubljene poslikave Huaca Pintada so bile obnovljene po več kot 100 letih."

"Upodobitve imajo mešanico ikonografije Mochica in Lambayeque," je dejal Castillo. Civilizacija Mochica je cvetela v regiji med letom 100 in 700 našega štetja.

"Dajejo nam edinstveno priložnost, da razmišljamo o starodavnih družbah severnega Peruja, njihovih božanstvih in mitih," je dodal.

Mesto je trenutno zakrito in ni na očem javnosti, vendar Ghavami želi stenski poslikavi povrniti sijaj in jo odpreti za javnost. Peru je sicer država z mnogimi skrivnostmi, ki so jih za sabo pustile starodavne civilizacije, zato so tam takšna odkritja nekaj povsem normalnega.