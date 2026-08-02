V Peruju strmoglavilo letalo z evropskimi turisti: umrli vsi na krovu

Med žrtvami strmoglavljenja majhnega turističnega letala na jugu Peruja je bilo po poročanju Rai Newsa, ki se sklicuje na perujske medije, sedem Italijanov, dva Nemca in dva Španca. Umrlo je vseh 11 potnikov, pa tudi oba pilota manjšega turističnega letala.

Čaka se sicer še uradna potrditev perujskih oblasti, ki so že pričele identificirati trupla, žrtve pa naj bi bile stare med 18 in 58 let.