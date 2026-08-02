Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Peruju strmoglavilo letalo z evropskimi turisti: umrli vsi na krovu

Lima, 02. 08. 2026 07.10 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
M.P.
Letalska nesreča v Peruju

Na krovu manjšega turističnega letala, ki je strmoglavilo v Peruju, je umrlo vseh 11 potnikov in oba pilota. Po prvih podatkih gre za državljane Italije, Nemčije in Španije. Letalo je strmoglavilo nad arheološkim najdiščem Nazca Lines.

Med žrtvami strmoglavljenja majhnega turističnega letala na jugu Peruja je bilo po poročanju Rai Newsa, ki se sklicuje na perujske medije, sedem Italijanov, dva Nemca in dva Španca. Umrlo je vseh 11 potnikov, pa tudi oba pilota manjšega turističnega letala.

Čaka se sicer še uradna potrditev perujskih oblasti, ki so že pričele identificirati trupla, žrtve pa naj bi bile stare med 18 in 58 let.

Letalo je vzletelo z letališča Pisco in bilo namenjeno proti priljubljeni turistični atrakciji - arheološkemu najdišču na jugu Peruja, ki je tudi na seznamu Unescove svetovne dediščine - Nazca.

Kmalu po vzletu je letalo izgubilo stik s kontrolo zračnega prometa, je poročala državna televizija TV Perú. Iz še neznanih razlogov je nato izgubilo višino in strmoglavilo na kmetijsko zemljišče v bližini letališča Maria Reich, kamor je bilo namenjeno.

Letalo je po strmoglavljenju zagorelo, zaradi česar reševanje potnikov ni bilo mogoče, piše BBC.

peru letalo nesreča turisti

Bombni napad sredi Moskve: na banketu tudi general ruskih zračnih sil

Dunaj ni več na Unescovem seznamu ogrožene svetovne dediščine

24ur.com Umrli vsi, razen enega potnika: 'Ko sem vstal, so bila okoli mene trupla'
24ur.com Pri Čepovanu strmoglavilo manjše letalo
24ur.com Let iz nočne more: leteli v Argentino, čakali v Paragvaju, pristali v Braziliji
24ur.com Pilot preživel prvo, umrl v drugi letalski nesreči
24ur.com Strmoglavljeno zdravstveno letalo prevažalo bolno deklico, umrl tudi človek na tleh
24ur.com Sunek vetra premaknil letalo, podrta streha ubila 13 ljudi
24ur.com Manjše letalo v Čilu strmoglavilo na avtocesto, pilot umrl
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
exdetektiv
02. 08. 2026 08.22
Grozna tragedija. Sožalje svojcem.
Odgovori
+0
1 1
96bimBo
02. 08. 2026 08.30
Si jih poznal?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Družinske počitnice so se končale že na letališču: napaka, ki jo naredi veliko staršev
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
zadovoljna
Portal
Kraljica Letizia v beli opravi, ki jo želimo imeti vse
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
vizita
Portal
Zakaj vas po kopanju v morju srbi koža? Razlog ni vedno le sol
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
cekin
Portal
Družine jo obožujejo: na tej destinaciji boste za dopust odšteli precej manj
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
moskisvet
Portal
Odšel je v kitajski 'kamp za hujšanje' in ugotovil, zakaj večina ljudi ne uspe shujšati
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
dominvrt
Portal
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
okusno
Portal
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881