V Peruju strmoglavilo letalo z evropskimi turisti: umrli vsi na krovu

Med žrtvami strmoglavljenja majhnega turističnega letala na jugu Peruja je bilo po poročanju Rai Newsa, ki se sklicuje na perujske medije, sedem Italijanov, dva Nemca in dva Španca. Umrlo je vseh 11 potnikov, pa tudi oba pilota manjšega turističnega letala.
Čaka se sicer še uradna potrditev perujskih oblasti, ki so že pričele identificirati trupla, žrtve pa naj bi bile stare med 18 in 58 let.
Letalo je vzletelo z letališča Pisco in bilo namenjeno proti priljubljeni turistični atrakciji - arheološkemu najdišču na jugu Peruja, ki je tudi na seznamu Unescove svetovne dediščine - Nazca.
Kmalu po vzletu je letalo izgubilo stik s kontrolo zračnega prometa, je poročala državna televizija TV Perú. Iz še neznanih razlogov je nato izgubilo višino in strmoglavilo na kmetijsko zemljišče v bližini letališča Maria Reich, kamor je bilo namenjeno.
Letalo je po strmoglavljenju zagorelo, zaradi česar reševanje potnikov ni bilo mogoče, piše BBC.
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