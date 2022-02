V Peruju strmoglavilo manjše turistično letalo, umrlo sedem ljudi

Iz Aero Santosa, turistične družbe, ki je lastnica letala, so sporočili, da je bilo v letalu pet turistov, pilot in kopilot. Identiteta in narodnost žrtev za zdaj nista znani.

Črte Nazca so ogromne risbe živali, rastlin in mitoloških bitij, ki jih je v puščavska tla zarisalo predinkovsko ljudstvo Nazca in so na seznamu Unescove svetovne dediščine. Ustvarili so jih med letoma 500 pr. n. št. in 500 n. št., zaradi svoje velikosti pa so najbolje vidne iz zraka.