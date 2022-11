V Peruju superjunaki ujeli preprodajalce drog

Bila je noč čarovnic, ko se se štirje superjunaki, Spiderman, Captain Amerika, Thor in Blac Widow odpravili na posebno misijo. V soseski v perujski prestolnici Lima so namreč izvedli racijo v eni izmed stanovanjskih hiš. Captain Amerika si je od Thora sposodil kladivo in vdrl vrata v stanovanje, kjer so našli in zasegli 3.250 paketkov paste iz kokaina ter več vrečk kokaina in konoplje. Med racijo so superjunaki pridržali tudi štiri osebe.