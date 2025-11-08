Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V petek še na seznamu teroristov, v ponedeljek prihaja v Belo hišo

Washington, 08. 11. 2025 10.21 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
15

ZDA so v petek uradno umaknile začasnega sirskega predsednika Ahmeda al Šaro s seznama globalnih teroristov. Pri tem so pojasnile, da trenutne sirske oblasti izpolnjujejo njihove zahteve. Šara bo sicer v ponedeljek obiskal Belo hišo.

Sirski predsednik Ahmed al Šara.
Sirski predsednik Ahmed al Šara. FOTO: AP

"Ti ukrepi so bili sprejeti v priznanje napredku, ki ga je pokazalo sirsko vodstvo po odhodu Bašarja al Asada in več kot 50 letih zatiranja pod Asadovim režimom," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Tommy Pigott.

Dodal je, da trenutne sirske oblasti izpolnjujejo zahteve ZDA, vključno z iskanjem pogrešanih Američanov in uničenjem preostalega kemičnega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za umik Šare s seznama teroristov se je Washington odločil le nekaj dni potem, ko je Varnostni svet ZN potrdil resolucijo, ki ukinja sankcije proti Šari in sirskemu notranjemu ministru Anasu Hasanu Katabu oziroma črta njuni imeni s seznama pripadnikov terorističnih organizacij Islamska država (IS) in Al Kaida.

Začasni predsednik

Sirijo od decembra lani vodijo prehodne oblasti, z začasnim predsednikom Šaro na čelu. Te so odtlej razpustile številne državne institucije, povezane s prejšnjim režimom, pa tudi islamistično skupino Hajat Tahrir Al Šam (HTS), ki je vodila strmoglavljenje Asada.

Ob pritiskih mednarodnih in regionalnih akterjev za stabilizacijo od vojne opustošene države si prehodne oblasti, ki imajo korenine v teroristični mreži Al Kaida, prizadevajo obnoviti državne institucije in pridobiti legitimnost. Prav tako vselej obljubljajo vključujočo vladavino v tej večetnični in večverski državi.

Sirija Ahmed al Šara ZDA Bela hiša zda
Naslednji članek

Preiskava strmoglavljenja se nadaljuje: zakaj je v kabini zvonilo 25 sekund?

SORODNI ČLANKI

Iskali so ga z milijonsko tiralico, zdaj ga hvali general, ki ga je aretiral

Izrael stopnjuje napade v Siriji, po bombardiranju še kopenske racije

Izrael in Sirija sklenila dogovor o prekinitvi ognja

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r h
08. 11. 2025 11.14
Ko nekomu pamet pokaže, da bo življenje zelo kratko, če ne obrne plošče na glavo kakor jo je. Pa vendar bi moral odgovarjati za svoja dejanja.
ODGOVORI
0 0
BBcc
08. 11. 2025 11.11
+0
Trump le kaže svojo diktatorstvo.
ODGOVORI
1 1
Vladna norost
08. 11. 2025 11.03
+4
Stvar interesov...to ni nobeno presenečenje. Tudi po vojni so v Ameriko uvažali naciste....potem pa izvozili v Južno Ameriko.
ODGOVORI
4 0
daedryk
08. 11. 2025 11.03
+0
priden kuza
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
08. 11. 2025 11.02
+1
Zmerni glavo®ez©i.
ODGOVORI
1 0
Old_geezer
08. 11. 2025 10.59
-4
Če se je trump lahko na Aljaski dobil s putlerjem, lahko tudi ta pride v belo hišo. Putler je 100x hujša pošast. Edina razlika je, da nosi kravato in da si reče "predsednik".
ODGOVORI
1 5
Quercus
08. 11. 2025 10.57
+1
Na seznamu teroristov je bil samo zato, ker so ga tja pač uvrstile ZDA, ki si prilaščajo pravico, da vsakogar, ki se jim upira in ne podreja, razglasijo ali za terorista ali za zlobnega komunista in diktatorja ali preprodajalca mamil ali kar vse našteto hkrati. V resnici pa bi Trump moral biti prvi na spisku seznama iskanih teroristov, na drugem mestu pa Netanjahu. Tako da tale Ahmed al Šara je bil pač pripadnik uporniške skupine proti režimu bivšega sirskega predsednika Asada. Jaz sem bil sicer bolj na strani Asada, vendar to še ne pomeni, da sem uporniške skupine v Siriji imel za teroristične. Bilii so pač nasprotna uporniška frakcija, ki je predvsem s pomočjo Turčije sedaj prišla na oblast.
ODGOVORI
1 0
boslo
08. 11. 2025 10.38
+5
Butasti jenkiji
ODGOVORI
6 1
NIKI 2
08. 11. 2025 10.38
+5
Če si zločinec si zločinec in za svoja dejanja moraš odgovarjat,ko prideš oblastem v kremplje. Nekdo ki je bil POTRJEN za terorista celo z razpisano nagrado na njegovo glavo,menda ni upravičen do odpustkov za njegove zločine. Razen v primeru da so nekatere DRŽAVE na božji ravni in lahko dajejo odpustke enako kod Katoliška cerkev. Lepo se spoveš dva očenaša ena zdrava Marija nekaj še daš v PUŠICO za vbogajme in so vsi grehi oproščeni ter pot v Nebeško kraljestvo ti je odprta. V tem slučaju je stvar podobna lahko boste postavili kako BAZO črpanje nafte ni problem pa še za kakšne malenkosti se pri spovedi dogovorimo.
ODGOVORI
5 0
alicante1234
08. 11. 2025 10.37
+5
Podaljšana roka tujih obveščevalnih služb, ko ne želiš v neko državo pošiljati svojih vojakov, pošlješ te Kekce. Koncept potrjen v Afganistanu proti Sovjetom, v Bosni in Kosovu proti Srbom, v Čečeniji proti Rusom, v Libiji proti Gadafiju, v Siriji proti Asadu...
ODGOVORI
5 0
Un71
08. 11. 2025 10.34
+9
A potem si lahko nekaj časa terorist, nekaj časa pa predsednik... ja saj ni čudno da svet postaja greznica.
ODGOVORI
9 0
Veščec
08. 11. 2025 10.33
+1
z buuuuum jopičem
ODGOVORI
1 0
RIP2018
08. 11. 2025 10.29
+1
V sredo padel z balkona.
ODGOVORI
1 0
Nace Štremljasti
08. 11. 2025 10.29
+6
bla,bla,bla verjetno ga jenkiji rabijo,da bodo lahko prišlo brez vojne do rudnin,ter bodo neovirano kradli
ODGOVORI
7 1
but_the_ppl_are_retarded
08. 11. 2025 11.03
+1
Se gre na zahodu še kdaj za kaj drugega?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330