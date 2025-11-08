V petek še na seznamu teroristov, v ponedeljek prihaja v Belo hišo

"Ti ukrepi so bili sprejeti v priznanje napredku, ki ga je pokazalo sirsko vodstvo po odhodu Bašarja al Asada in več kot 50 letih zatiranja pod Asadovim režimom," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Tommy Pigott.
Dodal je, da trenutne sirske oblasti izpolnjujejo zahteve ZDA, vključno z iskanjem pogrešanih Američanov in uničenjem preostalega kemičnega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Za umik Šare s seznama teroristov se je Washington odločil le nekaj dni potem, ko je Varnostni svet ZN potrdil resolucijo, ki ukinja sankcije proti Šari in sirskemu notranjemu ministru Anasu Hasanu Katabu oziroma črta njuni imeni s seznama pripadnikov terorističnih organizacij Islamska država (IS) in Al Kaida.
Začasni predsednik
Sirijo od decembra lani vodijo prehodne oblasti, z začasnim predsednikom Šaro na čelu. Te so odtlej razpustile številne državne institucije, povezane s prejšnjim režimom, pa tudi islamistično skupino Hajat Tahrir Al Šam (HTS), ki je vodila strmoglavljenje Asada.
Ob pritiskih mednarodnih in regionalnih akterjev za stabilizacijo od vojne opustošene države si prehodne oblasti, ki imajo korenine v teroristični mreži Al Kaida, prizadevajo obnoviti državne institucije in pridobiti legitimnost. Prav tako vselej obljubljajo vključujočo vladavino v tej večetnični in večverski državi.
