V petek stavka na sedmih nemških letališčih, tudi na največjih

Delavci na sedmih nemških letališčih, tudi na prometnih Frankfurtu in Münchnu, so za petek napovedali stavko, s katero bodo podkrepili zahteve po višjih plačah, je sporočil sindikat Verdi. Pričakovati je, da bo stavka povzročila zamude in odpovedi letov in da bo prizadetih več deset tisoč potnikov. Na udaru naj bi bil predvsem notranji promet.

"Delavci skupaj stopnjujejo pritisk na svoje delodajalce, ker pogajanja še niso prinesla nobenih rezultatov," je pojasnila podpredsednica Verdija Christine Behle. Verdi trenutno vodi pogajanja v imenu javnih uslužbencev, letališkega in varnostnega osebja, njegova osrednja zahteva pa so višje plače, saj je visoka inflacija močno zarezala v kupno moč zaposlenih. Enodnevna stavka bo v petek potekala na letališčih v mestih Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München in Stuttgart. Leti letal, namenjenih dostavi pomoči v Turčijo in Sirijo, pa po zagotovilih Verdija ne bodo ovirani. Sindikat je ob tem potnike pozval k razumevanju. Kot so pojasnili, so stavko napovedali zgodaj, da bi potnikom omogočili, da se reorganizirajo. "Inflacija, visoke cene energije in hrane so mnoge delavce pahnile v stisko," je dejala Behletova. "Za preživetje potrebujejo občutno več denarja," je dodala. Verdi je stavko na letališču Berlin Brandenburg pripravil že prejšnji mesec, posledično pa je bilo odpovedanih ali prestavljenih okoli 300 letov.