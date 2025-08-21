V petih dneh trije primeri kačjih ugrizov v Pulju

Brezskrbna otroška igra na plaži se je v nekaj urah spremenila v mučen boj za življenje. Deček se je staršem pritožil, da je začutil udarec, a ti niso opazili ničesar preveč sumljivega. "Praska na prstu desne noge in to je bilo to. Potem so šli domov spat in okoli polnoči se je zbudil v strašnih bolečinah in že nezavesten," je za Net.hr povedal Andrej Angelini, direktor Splošne bolnišnice Pulj.
Starša sta opazila, da je stopalo modro in nateklo. Zdravniki pa so opazili sledi ugriza in takoj posumili na modrasa. Sledil je dramatičen boj za življenje.
"Otrok je že kazal klinične znake šoka z začetno odpovedjo organov, zato ga je anesteziolog intubiral in začel z oživljanjem na naši urgenci," je povedal Angelini. S helikopterjem so ga nato prepeljali v reško bolnišnico.
"V tej fazi je imel otrok tudi veliko tveganje za krvavitev, ki bi lahko nastala zaradi minimalne travme, dotika, majhnega udarca ali celo spontano. In predstavljajmo si katastrofo, kaj pomeni krvavitev v osrenji živčni sistem," je po poročanju Net.hr pojasnil zdravnik Alen Ružić.
K sreči so v sredo iz bolnišnice sporočili dobro novico: "Danes smo priča temu, da se ta otrok igra z velikim nasmehom na obrazu in je v dobrem splošnem stanju."
Ob tem se postavlja vprašanje, kako se je tako majhnemu organizmu uspelo več ur boriti proti strupu. Strokovnjaki pojasnjujejo, da je možno, da ga je ugriznila mlada kača, ki še ni razvila dovolj strupa, ali pa, da je šlo za t. i. "suhi ugriz", pri katerem kača ne vbrizga celotnega odmerka.
"Posledica suhega ugriza ali ugriza mladega modrasa je lahko manjša količina strupa v organizmu," je za Net.hr komentiral Dušan Jelić, biolog in predsednik Hrvaškega inštituta za biotsko raznovrstnost.
Še dva ugriza modrasa v eni noči
Dečkov primer pa ni osamljen. V torek zvečer so v puljski bolnišnici obravnavali še dva ugriza modrasa. "Od teh je bil pri enem ugriz potrjen in je prejel protistrup," je pojasnil Angelini.
Kot je dodal, je šlo za nemškega državljana, ki ga je med hojo po t. i. suhozidu ugriznila kača. V drugem primeru se niso pojavili nobeni simptomi, zato zdravniki domnevajo, da je šlo za suhi ugriz.
Zanimivo je dejstvo, da sta bila oba primera zabeležena le približno 15 kilometrov od mesta, kjer je strupenjača ugriznila dečka.
Vendar strokovnjaki mirijo. "Kače ne bi smele nikogar skrbeti. Pulj ni nobeno središče, kjer bi zaznavali veliko število kač. Srečanja s kačami so zelo redka in če že srečate kačo, morate povzročiti hrup, da jih prestrašite, ker se nas v resnici bolj bojijo kot mi njih," je pojasnil biolog Jelić.
