V petmetrskem pitonu našli truplo ženske

V Indoneziji so v pitonu našli mrtvo žensko. 45-letna Farida, mati štirih otrok, je izginila v četrtek zvečer in se ni vrnila domov, zaradi česar so sprožili iskalno akcijo, poroča AFP.

Mož 45-letnice in prebivalci vasi Kalempang v provinci Južni Sulavezi so jo v petek naposled odkrili v mrežastem pitonu, ki je meril okoli pet metrov. Na območju iskalne akcije so opazili pitona, ki je bil zelo 'napihnjen'. "Dogovorili so se, da bodo pitonu razrezali želodec. Takoj, ko so ga prerezali, pa so zagledali glavo pogrešane ženske. Njeno truplo je bilo znotraj pitona še povsem oblečeno. To je že peta oseba od leta 2017, ki jo je požrla kača," poroča CBS.