V Piemontu kljub prepovedi odprli smučišča

V italijanski deželi Piemont ob meji s Francijo in Švico so nekateri upravljavci smučišč pognali žičnice kljub vladni prepovedi, ki je prišla v nedeljo zvečer. Mnogi so zelo nezadovoljni, ker se je vlada tako pozno odločila, da bodo morali danes ostati zaprti, nekateri pa so se odločili protestno nasprotovati vladnemu odloku.

"Še v petek so nam zagotavljali, da bomo lahko odprli smučišča. Izpolnili smo vse varnostne zahteve, da bi lahko začeli obratovati. In danes smo to storili," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočil Luca Mantovani, upravitelj žičnic v kraju Piana di Vigezzo na meji s Švico.

"Želimo poslati signal - ne morete se tako obnašati. Tudi nas skrbi javna varnost. Ampak ne morete 24 ur pred odprtjem spremeniti odločitve glede odprtja smučišč," je bil kritičen Mantovani. Kritiziral je tudi, da sicer dobivajo obljube o pomoči, a kot je zatrdil, niso "doslej dobili še nobenega evra". Protestno so smučišča odprli tudi na območju Pian Mune. Vladi očitajo nespoštovanje in brezbrižnost. "Veliko smo se žrtvovali, da bi se prilagodili predpisom za boj proti covidu-19, kljub temu pa še vedno ne smemo odpreti smučišč,"so po poročanju medijev protestirali upravljavci tamkajšnjih smučišč.

icon-expand Napovedane so različne protestne akcije. FOTO: Dreamstime

V deželi Piemont napovedujejo tudi pravne ukrepe in zahtevo na sodišču za začasno zaustavitev izvajanja vladnega odloka o ustavitvi obratovanja smučišč. Prebivalci smučarskih središč pa napovedujejo tudi različne protestne akcije. Gospodarska zbornica Confcommercio je opozorila, da se smučiščem in zimskemu turizmu nasploh dela ogromna škoda. Zaradi zaustavitve smučišč je Italija to sezono izgubila najmanj 12 milijard evrov, opozarjajo. Prav tako so kritični, da je vlada zaprtje smučišč odredila le en dan pred načrtovanim odprtjem. Deželni predsednik Benečije (Veneto) Luca Zaia pa se je zavzel, da bi morala država poplačati velikansko škodo celotni panogi.