V Pirotu danes zaprte šole in vrtci: 'Gre za ekološko katastrofo'

Med žrtvami je starejši moški, ki so ga v ponedeljek našli mrtvega v vozilu, ki je zapeljalo s ceste v bližini Pirota. Vzrok smrti še ni znan. Druga žrtev je državljan Turčije, njegovo truplo so našli v bližini železniških tirov. V okolici nesreče bodo sedaj namestili tudi dva merilna instrumenta, ki bosta merila koncentracijo amonijaka v zraku

Po njegovih besedah posledice nesreče ogrožajo zdravje ljudi in njihovo oskrbo z vodo. Čiščenje pa bo zahtevno, saj so procesi in ukrepi v takih primerih zelo specifični, je povedal Jovančićević in dodal, da je amonijak lažji od zraka, zato se zlahka širi po zraku, kar posledično ogroža zdravje ljudi.

Telegraf sicer poroča, da voda na območju ni onesnažena in da Zavod za javno zdravje Pirot in Zavod za javno zdravje Niš spremljata zdravstveno ustreznost pitne vode v mestnih in podeželskih vodovodih. Odsvetujejo pa uporabo vode iz zasebnih vodnjakov.

Amonijak je namreč nevaren tudi v primeru, da pride v stik z vodo, ki postane toksična. Spojina lahko povzroči zastrupitev, v večji količini tudi smrt, zato največja skrb ostaja vprašanje, kdaj bo amonijak prišel v stik s pitno vodo.