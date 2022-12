V Pirotu odprli šole in vrtce, odpovedali pa silvestrovanje na trgu

Analize zraka so pokazale, da amonijaka v mestu ni, a plin iz cisterne še vedno uhaja, zato so koncentracije v tistem delu večkrat povišane in smrtno nevarne. Odločitev o nadaljevanju pouka tako ne velja za tri šole, ki se nahajajo v neposredni bližini kraja nesreče – v Staničenju, Sopotu in Crvenčevem.

Mestni štab za izredne razmere, ki ga vodi pirotski župan Vladan Vasić , je na podlagi zadnjih poročil Inštituta za javno zdravje in Agencije za varstvo okolja odločil, da tveganja za javno zdravje ni več in da prebivalci Pirota lahko nadaljujejo s službenimi in šolskimi obveznostmi.

Minister za promet Goran Vesić je včeraj pojasnil, da skušajo ustaviti uhajanje plina, če pa to ne bo mogoče, bodo počakali, da se cisterna v celoti izprazni, nato pa jo bodo skupaj z drugimi cisternami odstranili s proge. Železniški promet so medtem na območju ustavili, preusmerili so tudi cestni promet.

V bližini nesreče so našli dve trupli, ki so ju poslali na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino v Nišu. Ta je pokazala, da sta bili obe smrti povezani z zastrupitvijo. 60-letni moški, ki so ga našli v avtomobilu, je umrl zaradi zastrupitve, čeprav so sprva domnevali, da je podlegel srčnemu infarktu. Druga žrtev, voznik tovornjaka iz Turčije, ki so ga našli pod nadvozom, pa je umrla zaradi kemičnih opeklin dihalnih organov in hudih poškodb ob padcu.

Vzrok nesreče še preiskujejo, vendar oblasti domnevajo, da je kriva slaba infrastruktura, saj so na istem kraju vlaki iztirili že večkrat.

Medtem pa je na številne kritike naletela ministrica za varstvo okolja Irena Vujović, ko je odgovarjala na vprašanja o sami nesreči. Izkazalo se je namreč, da o tem ne ve prav veliko.