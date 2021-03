V pisarnah Madžarske skrajne desničarske stranke Jobbik razneslo dimno granato

Dimna granata se je sprožila med opravljanjem inventure v prostorih skrajno desne stranke Jobbik. Po poročanju madžarskih medijev in tudi policije se je ta sprožila v rokah člana mladinske sekcije Jobbika Bence Szaboja . V nesreči ni bil poškodovan nihče, a se je dim razširil tudi na ostale prostore in sprožil sistem požarne zaščite. Po prvih ocenah je škoda nastala tudi v strežniški sobi, kjer ocenjujejo, da ta znaša približno milijon forintov (okoli 2800 evrov).

Opozorili so še na dejstvo, da omenjeni objekt varuje parlamentarna garda in pri tem veljajo strogi varnostni ukrepi. V sporočilu za javnost so pri stranki še zapisali, da ni jasno, kako in kdaj je bila dimna granata prinesena v stavbo. Na škatli, v kateri je bila shranjena, je bil zapisan datum 2018, iz česar so sklepali, da je naprava morebiti v prostore prišla že veliko pred samo aktivacijo.

Jobbik, ki je sicer znan po svojih ostrih nacionalističnih in skrajno desničarskih, radikalnih usmeritvah se je po nesrečeni nemudoma odzval in sporočil, da je njihov kolega na dimno granato naletel med opravljanjem inventure. "Šlo je za povsem nesrečen dogodek." Ker ni vedel, kaj se skriva v paketu, ki ga je našel v pisarni, je z napravo previdno ravnal, a se je ta vseeno sprožila. "Veseli smo, da nihče ni bil ranjen, nastala je le materialna škoda, ki jo je v tem času sprožila gasilna naprava."

S policije so še sporočili, da sta bila v povezavi z incidentom že izprašani glavni priči, ki sta se takrat nahajali v pisarni. To je že omenjeni Szabo in njegov kolega Gergo Keresztesi.

Celotno dogajanje pa so komentirali tudi v vladajoči stranki Fidesz, kjer so poudarili, da so skeptični glede nedolžnosti dogodka. Poslanec Fidesza Gyula Budai je dejal, da so poslanci pri varnostnem pregledu izjema in se lahko izognejo podrobnemu pregledu na vratih stavb in da je prepričan, "da je dimno granato v stavbo prinesel kar nekdo iz frakcije Jobbik".

Iz krogov vladajočih strank pa so še dejali, da si je Jobbik želel z izjavo za javnost samo oprati ime, saj da naj na dogodku samem ne bi bilo nobenih dokazov o omenjenem opravljanju inventure.

Spomnili so še na enoten napad opozicije, saj je ta še pred koncem lanskega leta naznanila, da bo na prihodnjih parlamentarnih volitvah, ki bodo 2022, "nastopila proti desničarski stranki Fidesz in njenemu vodji Viktorju Orbanu". V zavezništvu je tudi stranka Jobbik, iz katere so že takrat sporočili, da želijo doseči "neodvisno, življenja vredno in ponosno Madžarsko" in da želijo končati z avtoritarno in koruptivno Orbanovo vladavino.

Policija o podrobnostih nesreče še molči, javnost bodo z vsemi potrebnimi informaciji še seznanili, so sporočili.