V pitonu našli truplo Indonezijke

"Potem ko so razrezali trebuh, so ugotovili, da je bila Jahrah notri," je Harefa povedal za CNN Indonesia.

V indonezijski provinci Jambi je kača zadavila in pogoltnila 50-letno Jahrah . "Žrtev so našli v kačjem želodcu," je za lokalne medije povedal vodja policije Harefa in dodal, da je bilo njeno truplo videti skoraj nedotaknjeno, ko so ga našli.

Kača je verjetno ugriznila Jahrah in jo nato zadušila tako, da se je ovila okoli nje, preden jo je pogoltnila, je dejal eden izmed vaščanov in ocenil, da je vse skupaj trajalo vsaj dve uri. Za to vas pa to sploh ni bil rekord, saj so našli že večje pitone. Domačini so zdaj zaskrbljeni, da v gozdu prebiva še veliko tako ogromnih kač, kar ogroža njihova življenja.

Čeprav so takšni incidenti redki, to ni prvič, da je nekoga v Indoneziji ubil in požrl piton. Med letoma 2017 in 2018 so v državi poročali o dveh podobnih smrtih. Pitoni namreč hrano pogoltnejo v celoti. Njihove čeljusti so povezane z zelo prožnimi vezmi, tako da lahko čeljust raztegnejo okoli velikega plena.

Pitoni napadejo v zasedi, se ovijejo okoli svojega plena in ga praktično zdrobijo. V nekaj minutah ponavadi nastopi zadušitev ali srčni zastoj.