V plamenih luksuzen stanovanjski kompleks v Moskvi

Po poročanju lokalnih medijev je območje požara v elitnem stanovanjskem kompleksu Rosa Rossa v središču Moskve približno 1000 kvadratov. Mediji navajajo, da je do požara prišlo med popravilom strehe – zagorela je začasna konstrukcija iz lesenih tramov, prekrita s plastiko.

Rusko ministrstvo za izredne razmere je sporočilo, da so na kraj požara poslali 70 gasilcev, ki so ogenj omejili v eni uri in ga kmalu zatem popolnoma pogasili.

Po poročanju kanala Mash naj bi pred tem v bližini slišali eksplozijo. Trenutno ni podatkov o tem, ali je bila razglašena nevarnost zračnega napada. Moskva je bila sicer v preteklosti že tarča ukrajinskih dronov, vendar ti večje škode doslej niso povzročili.