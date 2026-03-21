Tujina

V snežnem plazu na Južnem Tirolskem dva mrtva, trije huje poškodovani

Bolzano, 21. 03. 2026 16.26 pred 51 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Snežni plaz

Nesreča se je zgodila na 2669 metrov visoki gori 'Hohe Ferse' (Tallone Grande). Dva smučarja sta izgubila življenje, trije so huje poškodovani, dva pa lažje poškodovana, so sporočili iz centra za nujno pomoč v Bolzanu.

Plaz se je sprožil ob 11.40 na nadmorski višini 2445 metrov na grebenu med dolinama Ridanna in Racines (Flading–Vallettina). Skupno je zajel 25 turnih smučarjev, ki so se takrat nahajali na pobočju, poroča Rai News. Večino je snežna gmota na srečo le oplazila.

Turni smučarji so bili opremljeni z napravami ARTVA za iskanje zasutih pod snegom, vendar sprva ni bilo znano, v kakšnem stanju so.

Pet helikopterjev in reševalne ekipe

Reševalno akcijo je podpiralo pet helikopterjev. V pomoč so aktivirali tudi operativni center v Innsbrucku ter zaprosili za prosta mesta na oddelkih intenzivne terapije v bolnišnicah v Meranu, Bolzanu in Bressanoneju. Na kraju so bili prisotni tudi italijanska finančna policija (Guardia di Finanza) in vse enote gorskega reševanja iz regije.

Tragedija pred 10 leti

Južna Tirolska z zaskrbljenostjo spremlja reševalne akcije. Le nekaj dni prej, 12. marca, so obeležili deseto obletnico velikega plazu na Monte Nevoso nad Riva di Tures. V tej najhujši gorski nesreči v zadnjih desetletjih na Južnem Tirolskem je umrlo šest ljudi. Med žrtvami so bili 16-letni fant, ki ga je plaz odnesel pred očmi očeta, mlada medicinska sestra, zelo izkušen alpinist, ki je osvojil tudi Manaslu, ter generalni direktor gospodarske zbornice avstrijske Tirolske.

plaz italija južna tirolska smrt

Delavec_Slo
21. 03. 2026 17.20
Aja
Odgovori
+2
2 0
devlon
21. 03. 2026 17.16
strast do gora, snega, smucanja.. Jih razumem
Odgovori
+2
2 0
