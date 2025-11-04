V plazu pod himalajskim vrhom umrlo sedem alpinistov

Ekspedicija Seven Summit Treks je sporočila, da je v snežnem plazu, ki se je v ponedeljek spustil po pobočju himalajskega vrha Yalung Ri na severovzhodu Nepala, umrlo sedem planincev. Kot poroča BBC, so reševalci našli trupli dveh oseb, preostalih pet, ki naj bi jih zasul sneg, pa še iščejo.
Med umrlimi sta dva Italijana, Kanadčan, Francoz, Nemec in dva Nepalca, ki sta bila vodnika alpinistične ekspedicije. Predsednik Seven Summit Treks Mingma Sherpa je dejal, da se peterica verjetno nahaja "kakšnih tri do štiri metre in pol pod snegom".
Osem drugih članov odprave je bilo rešenih in se trenutno nahaja v prestolnici Katmandu, kjer se zdravijo zaradi poškodb.
Vsi alpinisti so bili del skupine, ki se je na pot odpravila dobro uro pred plazom. Lokalni namestnik policijskega nadzornika Gyan Kumar Mahato je v ponedeljek povedal, da je reševalni helikopter pristal na območju Na Gaun v Dolakhi, ki je od baznega tabora odprave Yalung Ri oddaljen okoli pet ur hoje.
Za The Kathmandu Post je spregovoril tudi eden od poškodovanih alpinistov. Dejal je, da so večkrat neuspešno klicali na pomoč. "Če bi reševalci prispeli pravočasno, bi lahko rešili več življenj," je prepričan.
Mahato je medtem novinarjem povedal, da je reševalna prizadevanja oviralo slabo vreme in druge logistične težave, zaradi katerih je bilo težko poleteti s helikopterji, lokacijo pa bi v danih razmerah tudi le stežka dosegli peš.
Lokalni mediji so poročali, da se je skupina pripravljala na vzpon na bližnji vrh Dolma Khang, ki ima višino 6332 metrov. Vzpon na 5630 metrov visok Yalung Ri pa so načrtovali kot del svojega aklimatizacijskega programa.
Ob tem skušajo reševalci doseči še dva italijanska alpinista, ki sta izginila med poskusom vzpona na goro Panbari v zahodnem Nepalu. Stefano Farronato inAlessandro Caputo sta bila del tričlanske skupine, ki je prejšnji teden s tremi lokalnimi vodniki obtičala v gorah. Tretjega člana skupine so od takrat že uspešno rešili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.