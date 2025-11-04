V plazu pod himalajskim vrhom umrlo sedem alpinistov

Pod himalajskim vrhom na severovzhodu Nepala je v snežnem plazu umrlo sedem alpinistov. Med umrlimi je pet tujcev – dva Italijana, Kanadčan, Nemec, Francoz – in dva Nepalca. Reševalci so sicer doslej odkrili zgolj dve trupli, ostala pa bi se lahko nahajala tudi več metrov pod snegom. Ločeno poteka tudi reševalna akcija dveh italijanskih alpinistov, ki sta s tremi lokalnimi vodniki obtičala na gori Panbari.

Ekspedicija Seven Summit Treks je sporočila, da je v snežnem plazu, ki se je v ponedeljek spustil po pobočju himalajskega vrha Yalung Ri na severovzhodu Nepala, umrlo sedem planincev. Kot poroča BBC, so reševalci našli trupli dveh oseb, preostalih pet, ki naj bi jih zasul sneg, pa še iščejo. Med umrlimi sta dva Italijana, Kanadčan, Francoz, Nemec in dva Nepalca, ki sta bila vodnika alpinistične ekspedicije. Predsednik Seven Summit Treks Mingma Sherpa je dejal, da se peterica verjetno nahaja "kakšnih tri do štiri metre in pol pod snegom".

Himalaja FOTO: Profimedia icon-expand

Osem drugih članov odprave je bilo rešenih in se trenutno nahaja v prestolnici Katmandu, kjer se zdravijo zaradi poškodb. Vsi alpinisti so bili del skupine, ki se je na pot odpravila dobro uro pred plazom. Lokalni namestnik policijskega nadzornika Gyan Kumar Mahato je v ponedeljek povedal, da je reševalni helikopter pristal na območju Na Gaun v Dolakhi, ki je od baznega tabora odprave Yalung Ri oddaljen okoli pet ur hoje. Za The Kathmandu Post je spregovoril tudi eden od poškodovanih alpinistov. Dejal je, da so večkrat neuspešno klicali na pomoč. "Če bi reševalci prispeli pravočasno, bi lahko rešili več življenj," je prepričan.

Rešeni alpinisti po plazu v Nepalu FOTO: Profimedia icon-expand