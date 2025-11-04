Svetli način
Tujina

V plazu pod himalajskim vrhom umrlo sedem alpinistov

Katmandu, 04. 11. 2025 11.18 | Posodobljeno pred 35 minutami

M.P.
3

Pod himalajskim vrhom na severovzhodu Nepala je v snežnem plazu umrlo sedem alpinistov. Med umrlimi je pet tujcev – dva Italijana, Kanadčan, Nemec, Francoz – in dva Nepalca. Reševalci so sicer doslej odkrili zgolj dve trupli, ostala pa bi se lahko nahajala tudi več metrov pod snegom. Ločeno poteka tudi reševalna akcija dveh italijanskih alpinistov, ki sta s tremi lokalnimi vodniki obtičala na gori Panbari.

Ekspedicija Seven Summit Treks je sporočila, da je v snežnem plazu, ki se je v ponedeljek spustil po pobočju himalajskega vrha Yalung Ri na severovzhodu Nepala, umrlo sedem planincev. Kot poroča BBC, so reševalci našli trupli dveh oseb, preostalih pet, ki naj bi jih zasul sneg, pa še iščejo.

Med umrlimi sta dva Italijana, Kanadčan, Francoz, Nemec in dva Nepalca, ki sta bila vodnika alpinistične ekspedicije. Predsednik Seven Summit Treks Mingma Sherpa je dejal, da se peterica verjetno nahaja "kakšnih tri do štiri metre in pol pod snegom".

Himalaja
Himalaja FOTO: Profimedia

Osem drugih članov odprave je bilo rešenih in se trenutno nahaja v prestolnici Katmandu, kjer se zdravijo zaradi poškodb.

Vsi alpinisti so bili del skupine, ki se je na pot odpravila dobro uro pred plazom. Lokalni namestnik policijskega nadzornika Gyan Kumar Mahato je v ponedeljek povedal, da je reševalni helikopter pristal na območju Na Gaun v Dolakhi, ki je od baznega tabora odprave Yalung Ri oddaljen okoli pet ur hoje.

Za The Kathmandu Post je spregovoril tudi eden od poškodovanih alpinistov. Dejal je, da so večkrat neuspešno klicali na pomoč. "Če bi reševalci prispeli pravočasno, bi lahko rešili več življenj," je prepričan.

Rešeni alpinisti po plazu v Nepalu
Rešeni alpinisti po plazu v Nepalu FOTO: Profimedia

Mahato je medtem novinarjem povedal, da je reševalna prizadevanja oviralo slabo vreme in druge logistične težave, zaradi katerih je bilo težko poleteti s helikopterji, lokacijo pa bi v danih razmerah tudi le stežka dosegli peš.

Lokalni mediji so poročali, da se je skupina pripravljala na vzpon na bližnji vrh Dolma Khang, ki ima višino 6332 metrov. Vzpon na 5630 metrov visok Yalung Ri pa so načrtovali kot del svojega aklimatizacijskega programa.

Ob tem skušajo reševalci doseči še dva italijanska alpinista, ki sta izginila med poskusom vzpona na goro Panbari v zahodnem Nepalu. Stefano Farronato inAlessandro Caputo sta bila del tričlanske skupine, ki je prejšnji teden s tremi lokalnimi vodniki obtičala v gorah. Tretjega člana skupine so od takrat že uspešno rešili.

medŠihtom
04. 11. 2025 12.50
oni točno vejo v kaj se podajajo in kako se lahko konča. velja za vse extremne športe. to so ljudje ki imajo razčiščeno in se ne čudijo dogodku, tako kot vi kavčoti. tak dogodek je nekaj normalnega in pričakovanjega, in to je normalno. samo vprašanje časa je. kavčotom seveda nepojmljivo.
ODGOVORI
0 0
ŠTRAJK ZA VSE
04. 11. 2025 12.40
Res groza. Nikomur ne želim nič slabega, ampak ko greš na 7000-8000 m gore, mislim da se zavedaš, kaj te lahko doleti.
ODGOVORI
0 0
r h
04. 11. 2025 12.37
A spet, bravo. 👏👏👏👏
ODGOVORI
0 0
