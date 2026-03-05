V podporo Španiji še Nemčija: 'Ne bomo dovolili, da nas razdelijo'

Gre za opazno spremembo stališča, saj je kancler Friedrich Merz najprej nasprotoval obrambi evropske partnerice pred Donaldom Trumpom, kar je sprožilo nekaj napetosti med Madridom in Berlinom. Nemški zunanji minister Johann Wadephul je dejal, da se lahko Španija zanese na solidarnost Evropske unije in Nemčije, ko gre za grožnjo z novimi ameriškimi trgovinskimi ovirami, poroča Reuters. "Ne bomo dovolili, da nas razdelijo. Trdno stojimo skupaj," je povedal na tiskovni konferenci skupaj z moldavskim kolegom Mihaiem Popsoijem.

Na javni spor med ZDA in Španijo se je odzval tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte. Dejal je, da je Španija podpisala haaško deklaracijo tako kot druge države, razprava pa po njegovih besedah ni o vojaških zmogljivostih, temveč o višini izdatkov, potrebnih za dosego tega cilja: "Prepričan sem, da bodo ugotovili, da morajo porabiti toliko, kot je potrebno." Ob tem je tudi izrecno pohvalil Španijo in poudaril, da ima napotitve "po celotnem ozemlju Nata", med drugim "pri obrambi ključnih ameriških interesov v Turčiji". Ni pa se jasno opredelil, ali je bolj naklonjen Washingtonu ali Madridu. "Ko pride do razprav med zavezniki, se vedno poskušam nekoliko zadržati, da lahko po potrebi pomagam (pri reševanju teh dilem)," je dejal.

Španija zavrnila namige, da je spremenila stališče glede Irana

Španija je odločno zavrnila namige ZDA, da je spremenila svoje stališče glede vojne z Iranom in je zdaj pripravljena dovoliti ZDA uporabo svojih vojaških oporišč za podporo operaciji. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je namreč sinoči novinarjem namignila, da Madrid zdaj podpira ameriško vojaško akcijo, potem ko je bil deležen javne kritike Donalda Trumpa, ki je zagrozil, da bo "prekinil vse odnose s Španijo".

A izkazalo se je, da ni tako. Guardianov dopisnik je dejal, da so njene izjave sprožile še eno jezno reakcijo najvišjih španskih politikov. Zunanji minister José Manuel Albares je v sredo zvečer za radio Cadena Ser povedal: "Naše stališče 'ne vojni' ostaja jasno in nedvoumno. Ona je morda tiskovna predstavnica Bele hiše, vendar sem jaz zunanji minister Španije in ji sporočam, da se naše stališče sploh ni spremenilo."

Podpora Španiji tudi v Sloveniji

Polno solidarnost s Španijo ob ameriških grožnjah je po današnjem videokonferenčnem srečanju ministrov članic EU in zalivskih držav izrazila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.