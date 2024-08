V podtaknjenem požaru v Rovinju zgorel tudi avtomobil s slovenskimi oznakami

V Rovinju je neznani storilec ponoči podtaknil požar, v katerem sta zgorela osebni avtomobil in motor v lasti načelnika rovinjske policije. Ogenj je uničil tudi avtomobil v lasti 74-letnega Slovenca. Policija preiskuje incident in išče storilca, so potrdili na istrski policijski upravi.