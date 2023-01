Na kolumbijskem letališču v podvozju letala našli trupli dveh moških

Na letališču El Dorado v Bogoti je osebje letalske družbe med opravljanjem vzdrževalnih del v podvozju letala odkrilo trupli dveh oseb, je v izjavi zapisala družba Avianca. Trupli so odkrili v petek zvečer.

Državni organi še ugotavljajo identiteti žrtev, saj niso našli osebnih dokumentov. Ocenjujejo, da sta bila moška stara od 15 do 20 let. Pri enem so našli denar z valuto iz Dominikanske republike, zato predvidevajo, da prihajata iz te države.

V podvozju so našli tudi kovček s papirji iz Dominikanske republike. Sklepajo, da sta bila moška na letalu od 3. januarja, ko je vzletelo iz omenjene države, še par dni pred tem so na letalu opravili rutinski varnostni pregled, poroča Reuters.