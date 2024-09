V podzemnih tunelih našli trupla šestih izraelskih talcev

Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi in Ori Danino so imena umrlih talcev, ki so jih našli v podzemnih prehodih. Kako so umrli, ni še povsem jasno, čeprav je kontraadmiral Daniel Hagari dejal, da so jih po prvih ocenah "brutalno umorili Hamasovi teroristi, preden je vojska prišla do njih".

Skupina, ki predstavlja svojce talcev zadržanih v Gazi, je že zahtevala od izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, da nemudoma prevzame odgovornost in nagovori narod. Očitajo mu, da je zapustil svoje državljane in se ni dovolj potrudil za njihovo vrnitev. Skupina je poudarila, da je bila šesterica talcev "umorjena v zadnjih nekaj dneh, potem ko so preživeli 11 mesecev mučenja, trpljenja in stradanja v ujetništvu Hamasa".