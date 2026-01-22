Trump po srečanju z Zelenskim: Vojna v Ukrajini se mora končati

"Vojna se mora končati," je Donald Trump dejal v izjavi za medije po srečanju z Volodimirjem Zelenskim, ko so ga povprašali o tem, kakšno sporočilo bi poslal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.
Srečanje z Zelenskim ob robu Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu, ki je po navedbah Bele hiše trajalo približno eno uro, je Trump opisal kot pozitivno. Dodal je, da se nista pogovarjala o ukrajinskih mejah in ozemljih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
Predsednik ZDA naj bi se sedaj vrnil v Washington, medtem ko bo Zelenski nagovoril udeležence foruma v Davosu.
Prizadevanja za dogovor o končanju vojne v Ukrajini se medtem nadaljujejo. Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner naj bi še danes odpotovala v Moskvo in se sestala s Putinom.
V pogovorih o Ukrajini res odprto le še eno vprašanje?
Witkoff je pred potovanjem v Moskvo dejal, da v pogovorih za končanje vojne v Ukrajini ostaja odprto le še eno vprašanje. Za katero vprašanje gre, ni razkril, dejal je le, da so o njem z ukrajinsko in rusko stranjo že večkrat razpravljali, kar da pomeni, da je rešljivo. "Če torej obe strani želita rešiti to vprašanje, ga bomo rešili," je zatrdil.
Pojasnil je, da s Kushnerjem v Moskvi ne bosta prenočila, temveč bosta od tam še danes odletela v Abu Dabi, kjer se bodo pogovori za končanje vojne nadaljevali v formatu vojaških delovnih skupin.
Witkoff, Kushner in Putin se bodo sestali po tem, ko so se zaveznice Ukrajine v začetku meseca v Parizu znova zavzele za pravičen in trajen mir ter za nadaljevanje vojaške pomoči Kijevu. Dogovorile so se tudi o trdnih varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki bodo začela veljati po morebitni prekinitvi ognja.
Po takratnem srečanju je Witkoff dejal, da so zaveznice v glavnem zaključile pogovore glede varnostnih jamstev. Kot najbolj problematična pa je izpostavil ozemeljska vprašanja, pri čemer gre zlasti za prihodnost Donbasa.
