Trump po srečanju z Zelenskim: Vojna v Ukrajini se mora končati

"Vojna se mora končati," je Donald Trump dejal v izjavi za medije po srečanju z Volodimirjem Zelenskim, ko so ga povprašali o tem, kakšno sporočilo bi poslal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Srečanje z Zelenskim ob robu Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu, ki je po navedbah Bele hiše trajalo približno eno uro, je Trump opisal kot pozitivno. Dodal je, da se nista pogovarjala o ukrajinskih mejah in ozemljih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Predsednik ZDA naj bi se sedaj vrnil v Washington, medtem ko bo Zelenski nagovoril udeležence foruma v Davosu.

Prizadevanja za dogovor o končanju vojne v Ukrajini se medtem nadaljujejo. Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner naj bi še danes odpotovala v Moskvo in se sestala s Putinom.