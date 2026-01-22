Naslovnica
Tujina

Trump po srečanju z Zelenskim: Vojna v Ukrajini se mora končati

Davos/Moskva, 22. 01. 2026 10.43 pred 27 minutami 2 min branja 18

Avtor:
STA M.V. U.Z.
Volodimir Zelenski v Davosu

Predsednik ZDA Donald Trump je po srečanju z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim v Davosu dejal, da se vojna v Ukrajini mora končati. Njuno srečanje je opisal kot dobro, vidnejših rezultatov pa ni prineslo. Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff naj bi se medtem kmalu sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

"Vojna se mora končati," je Donald Trump dejal v izjavi za medije po srečanju z Volodimirjem Zelenskim, ko so ga povprašali o tem, kakšno sporočilo bi poslal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Srečanje z Zelenskim ob robu Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu, ki je po navedbah Bele hiše trajalo približno eno uro, je Trump opisal kot pozitivno. Dodal je, da se nista pogovarjala o ukrajinskih mejah in ozemljih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Predsednik ZDA naj bi se sedaj vrnil v Washington, medtem ko bo Zelenski nagovoril udeležence foruma v Davosu.

Prizadevanja za dogovor o končanju vojne v Ukrajini se medtem nadaljujejo. Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner naj bi še danes odpotovala v Moskvo in se sestala s Putinom.

Donald Trump v Davosu
Donald Trump v Davosu
FOTO: AP

V pogovorih o Ukrajini res odprto le še eno vprašanje?

Witkoff je pred potovanjem v Moskvo dejal, da v pogovorih za končanje vojne v Ukrajini ostaja odprto le še eno vprašanje. Za katero vprašanje gre, ni razkril, dejal je le, da so o njem z ukrajinsko in rusko stranjo že večkrat razpravljali, kar da pomeni, da je rešljivo. "Če torej obe strani želita rešiti to vprašanje, ga bomo rešili," je zatrdil.

Pojasnil je, da s Kushnerjem v Moskvi ne bosta prenočila, temveč bosta od tam še danes odletela v Abu Dabi, kjer se bodo pogovori za končanje vojne nadaljevali v formatu vojaških delovnih skupin.

Witkoff, Kushner in Putin se bodo sestali po tem, ko so se zaveznice Ukrajine v začetku meseca v Parizu znova zavzele za pravičen in trajen mir ter za nadaljevanje vojaške pomoči Kijevu. Dogovorile so se tudi o trdnih varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki bodo začela veljati po morebitni prekinitvi ognja.

Po takratnem srečanju je Witkoff dejal, da so zaveznice v glavnem zaključile pogovore glede varnostnih jamstev. Kot najbolj problematična pa je izpostavil ozemeljska vprašanja, pri čemer gre zlasti za prihodnost Donbasa.

ukrajina rusija vojna pogajanja zelenski trump witkoff

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
22. 01. 2026 16.00
So rekli, da bo Rusija kmalu bankrotirala.. zdaj pa Nemčija že četrto leto v recesiji, Francija z 116% javnega dolga, NATO pa se ukvarja z Grenlandijo.. Zelenski je naredil usodno napako, ko je zaupal Johnsonu in ni podpisal sporazuma iz Istanbula.. zdaj bo Ukrajina izgubila še Odeso in dostop do morja..
Odgovori
0 0
SAME KLOBASE
22. 01. 2026 15.56
Zelenski bo zdaj pristal na vse ker bo Tramp tako zahteval... Saj Tramp išče bonus točke in koncentracijo na Venezuelo in Grenlandijo. Tramp pravi da Danci zanemarjajo otok.... In kaj saj nima on pri tem nič
Odgovori
+0
1 1
biggie33
22. 01. 2026 15.53
Odprto je samo še eno vprašanje.. kje bo meja..
Odgovori
+3
3 0
Shisui
22. 01. 2026 15.53
Putina boli k., on bo kradel zemljo dokler ga nekdo ne ustavi pa se lahko Trump postavi na glavo.
Odgovori
+2
2 0
suleol
22. 01. 2026 15.46
ocitno ni nobenemu v interesu
Odgovori
+1
2 1
Zoran Pavlović
22. 01. 2026 15.25
Nonsense.
Odgovori
0 0
M_teoretik
22. 01. 2026 15.03
Bo, če tud sloni letijo!?
Odgovori
0 0
anatomija
22. 01. 2026 14.45
Decembra 2025 so se ruski proračunski izdatki v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšali za 19 %. To jih je prisililo , da so vojaški proračun zmanjšali za 12 %. prihodki od davkov na nafto in plin so se v primerjavi z januarjem lani zmanjšali za 46 % kar je najnižja raven prihodkov od avgusta 2020, ko je pandemija COVID-19 ohromila svetovno povpraševanje po gorivu. Na drugi strani pa kitajska izkorišča vedno več resursov v Sibiriji kjer so nastala območja s popolno upravo in prebivalci iz Kitajske nad katerimi nima Rusija nobenega vpliva .
Odgovori
+0
3 3
Rudar
22. 01. 2026 15.55
Počakaj zdej na kruljenje kremeljskih astronavtov.
Odgovori
-1
0 1
emilzapata
22. 01. 2026 13.35
nič ne omenjate, da je samo v januarju dobesedno pobegnilo iz Kijeva 600000 ljudi, zaradi mraza, vode in elektrike, in sam župan Kličkoizjavlja, da se veliko od teh ne bo več vrnila v ukrajino oziroma Kijev, medtem pa "zmaga ukrajini" še kar naprej nabija s svojimi neumnostmi, pa tudi njej oztroma njemu bo prej ali slej zmanjkalo sape
Odgovori
+5
7 2
anatomija
22. 01. 2026 14.41
Putin s tem da uničuje elektriko in ogrevanje ne dobija vojne ampak smrtne sovražnike .Enako je počel njegov idol Adolf, pa je dobival vedno več upornikov. Na zasedenem ozemlju in tudi doma
Odgovori
+0
3 3
kita 1111
22. 01. 2026 11.59
Te štiri regije so zapisane v Rusko ustavo kot del Rusije in tega se bodo Rusi tudi držali vse ostalo je samo blebetanje , Ukrajina bo morala biti srečna ,da bo ostalo samo pri tem
Odgovori
+5
9 4
vlahov
22. 01. 2026 11.38
Mesečno ubijajo 28.000 vojakov . Začelo se je pa z ne upoštevanjem Rusije. Rusija ni Srbija , ki ji odvzameš Kosovo ... Rusija noče , kar pač noče in to je treba upoštevat. Trenutno sem za mir med državama.
Odgovori
-8
6 14
Victoria13
22. 01. 2026 11.34
Kmalu se bodo Ukrajinci lahko vrnili v Ukrajino...
Odgovori
-12
3 15
rdeča petokraka
22. 01. 2026 14.17
Bi se lahko vrnili, pa se ne bodo!
Odgovori
+1
3 2
ivan res grozni
22. 01. 2026 11.06
Če Rusi dobijo Donbas, bodo čez leto, dve šli dalje!
Odgovori
+8
13 5
Zmaga Ukrajini
22. 01. 2026 11.21
Ne bodo ga. V štirih letih ga niso mogli, torej je zdaj še manj možnosti. Ne glede na klovne, ki jih klovn trampelj pošilja zločincu putlerju na kvazi "mirovne" pogovore.
Odgovori
+8
16 8
bibaleze
