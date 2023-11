V pogrebnem zavodu našli 190 razpadajočih trupel

A iz zavoda se je po ulici kmalu začel širiti neprijeten vonj, kar so sosedje prijavili oblastem. Najprej so oblasti kontaktirale Hallforda, ki je dejal, da ima težave v zavodu in trdil, da tam izvaja taksidermijo, poroča AP. Ker je vonj postajal vse močnejši, so preiskovalci opravili ogled, kar so tam odkrili, pa je bilo šokantno. 190 razpadajočih trupel, od katerih so nekatera izvirala tudi iz leta 2019, je bilo zloženih na tleh mrtvašnice.

Jon in Carie Hallford sta vodila navzven povsem normalen pogrebni zavod Return to Nature, na katerega so se obrnili mnogi, ki so si želeli dostojen pogreb za svojce, poroča BBC.

Okrožni tožilec Michael Allen je sicer dejal, da podrobnosti ne bodo odkrili, vendar naj bi bile "popolnoma šokantne". "Posmrtni ostanki, ki so jih prejele družine, niso bili njihovi ljubljeni," je zapisano v sodnih dokumentih, ki jih je pridobila agencija Associated Press.

FBI je stopil v kontakt z družinami, ki so v tem času prejele posmrtne ostanke in jih prosil, da posredujejo vzorce pepela, da bi jih analizirali in ugotovili, komu pripadajo. "Nikoli ne bomo vedeli, kaj smo prejeli. Nekateri smo morda prejeli navaden prah, drugi spet nekaj drugega," je za BBC dejala Chrystina Page, truplo njenega sina je bilo med tistimi, ki so jih našli v pogrebnem zavodu. "Ne morem opisati čustev, ki jih doživljamo."

Sina Chrystine Page so ustrelili organi pregona leta 2019. Od tedaj je Chrystina z urno, v kateri naj bi bili posmrtni ostanki njenega sina, hodila po državi in se zavzemala za policijsko reformo. Vendar v urni niso bili posmrtni ostanki njenega sina. "Štiri leta sem s to urno korakala po vsej državi in verjela, da je to moj sin," je dejala Pageova. "Moj sin pa je štiri leta ležal tam in gnil. To je najhujši občutek, kar sem jih v življenju doživela."

Do zdaj so identificirali 110 od 190 posmrtnih ostankov, 25 pa so jih že vrnili družinam.