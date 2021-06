V policijski akciji v Zagrebu aretiran direktor hrvaške televizije

Po poročanju Nove TV je do aretacij prišlo tudi na zagrebški občini. Zgodaj zjutraj naj bi bila pridržana Zdravko Krajina in Vladimir Džajo, voznika nekdanjega župana Zagreba Milana Bandića. Privedli so tudi poslovneža in t. i. "kralja adventa", Denisa Mohenskega, članico komisije za javne površine Jeleno Čeklić in vodjo strokovne službe župana Andrejo Šulentić.

Poslanka stranke Možemo Sandra Benčić je povedala, da gre za korupcijski škandal, povezan z zagrebškim adventom, in dodala, da v stranki že vrsto let opozarjajo na dogodke, povezane z nekdanjim županom Milanom Bandićem in njegovo administracijo. "Zadovoljna sem, da so se začela razjasnjevati vprašanja o adventu. Upam, da se zgodba ne bo zaključila pri aretacijah in enodnevnem medijskem spektaklu, ampak da bo imela svoj sodni epilog, na katerega ne bo treba dolgo čakati," je dodala.

Iz kabineta zagrebškega župana Tomislava Tomaševića so sporočili, da so pripadniki USKOK začeli preiskave v prostorih občine, župan pa naj bi še danes podal izjavo za javnost.