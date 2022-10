V policijsko vozilo, v katerem je bila vklenjena ženska, trčil vlak

Ženska iz Kolorada, ki je bila vklenjena in pridržana v policijskem avtomobilu, ustavljenem na tračnicah, in v katerega je trčil tovorni vlak, je utrpela več zlomljenih kosti, a so jo že odpustili iz bolnišnice.

Policist iz Plattevilla je ustavil ženski avto tik ob železniški progi in parkiral patruljno vozilo na križišču. 20-letno Yareni Rios-Gonzalez so posedli v zadnji del policijskega vozila, ki ga je nato zadel tovorni vlak, medtem ko so policisti pregledovali njen avto. Odvetnik nesrečne ženske pravi, da je 20-letnica utrpela več zlomljenih kosti in je zdaj doma prikovana na posteljo. Zmontirani video posnetek kamere na telesu in armaturni plošči, ki ga je objavila Policija v ameriški zvezni državi Kolorado, prikazuje policiste, ki žensko namestijo v policijsko vozilo, parkirano na železniških tirih. Nato je moč slišati policistko, ki se odzove na hupo vlaka, sledi trk tovornega vlaka v policijski patruljni avtomobil. Policisti nato stečejo proti razbitemu vozilu.