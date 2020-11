V Pompejih odkrili dobro ohranjene ostanke gospodarja in njegovega sužnja

Arheologi so odkrili izredno dobro ohranjene ostanke dveh mož, ki sta umrla v vulkanskem izbruhu Vezuva, ki je leta 79 našega štetja uničil starorimsko mesto Pompeji, je sporočilo italijansko ministrstvo za kulturo. Minister za kulturo Dario Franceschini je dejal, da odkritje poudarja status Pompejev kot "neverjetnega kraja za raziskovanje in preučevanje".

Guardian piše, da so analize pokazale, da je eden od obeh najdenih mož, najverjetneje pripadal višjemu družbenemu sloju in je bil star med 30 in 40 let. Ta je imel močnejšo strukturo kosti, zlasti okrog prsnega koša. Drugi moški, verjetno star med 18 in 25 let, je bil oblečen v tuniko in je imel več zdrobljenih vretenc, kar kaže na to, da gre za sužnja, ki je opravljal težko delo. Zobje in kosti moških so bili dobro ohranjeni. Ugotovljeno je bilo, da ležita v hodniku vile, arheologi pa so našli tudi ostanke volnenega plašča.