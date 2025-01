V Pompejih odkrili zasebno kopališče za bogate

Italijansko mesto Pompeji je uničil izbruh vulkana Vezuv leta 79. Pod plastmi lave in vulkanskega pepela so mesto "odkrili" šele leta 1599, ko je arhitekt Domenico Fontana gradil kanal, da bi preusmerili reko Sarno. Sistematična izkopavanja pa so se začela skoraj dve stoletji pozneje, leta 1738. A še danes med izkopavanji odkrijejo kaj novega.

Tako so nedavno arheologi med izkopavanji domusa, zasebne meščanske hiše, na območju Regio IX v Pompejih odkrili zaseben "spa", ki je bil zgrajen pred okoli 2000 leti. Kopališče je okrašeno z razkošnimi mozaiki in ima niz vročih, toplih in hladnih prostorov, kakor se spodobi za pravi spa.

Kompleks je povezan z banketno dvorano in velja za eno največjih in najbolj sofisticiranih termalnih kopališč, kar so jih kdaj našli v pompejskem "domusu". Odkrili so ga med obsežnim arheološkim izkopavanjem v zadnjih dveh letih. Arheologi ocenjujejo, da je kopališče lahko sprejelo do trideset ljudi hkrati.

Kopališče je sestavljeno iz značilnih prostorov, kot so kalidarij (prostor z ugreznjenim bazenom v sklopu rimskega kopališča), tepidarij (topla kopalnica rimskih kopališč, ogrevana s talnim in stenskim gretjem), frigidarij (hladna soba) in apoditerij (sprejemna dvorana z garderobo).

Premožni Rimljani so se preoblačili v prostoru, ki so ga krasile rdeče stene in tla z mozaikom z geometričnimi vzorci. Nato so se odpravili v toplo sobo, kjer so uživali v savnanju, potem pa so se odpravili v drug prostor s svetlimi poslikavami, kjer so jih namazali z oljem in jim s kože postrgali odmrle celice.