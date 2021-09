'Že v ponedeljek bodo nazaj vsi problemi'

"Če bi iskali naslov za tokratno volilno kampanjo, bi lahko zapisali: brez eksperimentov. Paradoksalno je to posledica velike negotovosti med ljudmi. Podnebne spremembe, pandemija, digitalizacija - v resnici grožnja staremu načinu življenja še nikoli ni bila tako velika. Toda odgovor večine strank je bil - nikar preveč nerazumnih zahtev. To bi se lahko še maščevalo," tako o medli kampanji, kjer je bilo težko najti velike razlike med strankami pri nekaj glavnih izpostavljenih temah, piše komentator focus.de Ulrich Reitz.

V svoji oceni je šel še nekoliko dlje in vse skupaj primerjal z otroškim razumevanjem sveta, kjer otrok meni, da če zapre oči in pošasti ne vidi - pošasti ni. Seveda je pošast še vedno tam in v primeru nemške politike, bodo, kot oceni, "že v ponedeljek nazaj vsi problemi", ki niso dominirali kampanje - pa bi jo morali, čeprav jim potrebne pozornosti niso posvečali ne politiki, ne mediji, ki so postavljali vprašanja.

Med domačimi zapostavljenimi temami volivci in analitiki pravijo, da so želeli kaj več slišati o inflaciji in višjih cenah. Ko gre za temo okolja, pa so želeli slišati bolj jasne odgovore. Tako je v zraku obviselo vprašanje, kako draga bo zelena transformacija zares, kdo jo bo plačal, kaj se bo zgodilo, ko bodo zahteve okoljske politike trčile ob potrebe sociale. Pa tudi - kako realni so načrti, potem ko je Nemčija na hitro zapustila jedrsko energijo, zdaj pa ne najde rešitev, kako jo cenovno in okoljsko sprejemljivo - resnično nadomestiti, medtem ko se veliki tekmici Rusija in Kitajska obračata prav k jedrski energiji.

Na podobno veliko kritik so naleteli prazni politični odgovori na geopolitična vprašanja, kjer je denimo Annalena Baerbock (Zeleni) dejala, da "bi v zunanji politiki želela več morale in človekovih pravic". Toda, kot ugotavlja Reitz, Kitajska je zdaj najpomembnejši nemški izvozni trg. Kaj bo torej prevladalo, ko bo šlo zares - nemška delovna mesta ali pravice muslimanske manjšine Ujguri? Poleg tega Kitajske dosledno ne ganejo tuja razmišljanja. Ob zunanjepolitični naivnosti, je morda skozi celotno kampanjo v oči še bolj bodla - odsotnost geopolitične vizije.

Slišali smo denimo - Evropa mora postati bolj neodvisna, tudi vojaško. Ideja, ki jo poslušamo že nekaj časa. In ne - tudi tokrat bolj konkretnih načrtov nismo slišali. Ne, ko gre za strateško, gospodarsko in še kakšno neodvisnost, kaj šele, ko gre za konkretne obrise evropske varnostne politike.

Zanimivo je precej ob strani ostalo tudi vprašanje migracij, kjer je bilo veliko slišati o "reguliranem" ali "kvalificiranem" priseljevanju, kar je recimo izpostavil FDP-jev Christian Lindner, izognili pa so se temam, ki se občasno vendarle pojavljajo na Danskem in v Franciji - torej družbenim posledicam migracij. Ali kot že nekaj časa menijo nekateri - bolj kot se poudarja "regulirano priseljevanje" - glasnejši je molk o nezaželenem priseljevanju.

V nemški politični trgovini z dragocenim porcelanom tako preden bodo stranke sklenile koalicijsko kupčijo, lomasti ne le en, ampak veliko zelo velikih slonov, ki so jih v času kampanje le nekoliko zakrili in olepšali, da se jih ne bi jasno videlo. Ključno vprašanje pa je, do kdaj si bo politika - nemška in evropska - še lahko zatiskala oči pred tem, kako nepomembna s svojo neodločnostjo in popolno vsebinsko praznino postaja na svetovnem zemljevidu in kaj to pomeni za prebivalce kontinenta.