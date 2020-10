V poplavah in plazovih v Italiji in Franciji več mrtvih in pogrešanih

Silovito neurje Alex je zajelo sever Italije in zahtevalo najmanj tri smrtne žrtve. Ujma se je razbesnela tudi nad delom Francije - blizu meje z Italijo, kjer še vedno pogrešajo osem ljudi. Iz obeh držav poročajo tudi o hudih poplavah, sprožili so se tudi številni zemeljski plazovi, ki so dobesedno odnašali ceste, hiše in mostove.

Potem ko so v soboto iz Italije poročali o dveh smrtnih žrtvah in dveh pogrešanih, so danes v reki Roya blizu Ventimiglie našli še eno truplo. Gre za pastirja, ki so ga pogrešali od sobote. Poleg tega je danes na morsko obalo v Liguriji naplavilo še dve trupli. Sumijo, da gre tudi pri tem za žrtvI neurja, vendar pristojni tega še niso mogli potrditi.

Na najbolj prizadetih območjih v Italiji je v zadnjih dveh dneh zapadlo toliko padavin, kot jih običajno v šestih mesecih. Najhuje je bilo v Piemontu, Dolini Aoste in Liguriji. Narasle vode so med drugim porušile več mostov, sprožili so se številni zemeljski plazovi. Gmotna škoda bo na desetine milijonov evrov. V Liguriji jo ocenjujejo na najmanj 30 milijonov evrov, še huje pa je v Piemontu, kjer so opozorili, da je škoda večja kot v neurju leta 1994, ko je umrlo 70 ljudi, več kot 2000 pa jih je ostalo brez domov.

Regionalne oblasti v Piemontu in Liguriji so zato danes od vlade zahtevale razglasitev izrednega stanja. Oblasti opozarjajo tudi pred nevarnostjo poplav v prihodnjih urah dolvodno ob reki Pad, ki je v 24 urah narasla za kar tri metre.Italijanski premier Giuseppe Conte je prizadetim območjem obljubil pomoč vlade.

