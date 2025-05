V poplavah na jugu Jordanije umrla belgijska turistka in njen sin

Jordanske oblasti so danes sporočile, da so posmrtne ostanke Belgijke in njenega sina reševalne ekipe našle po nekajurnem iskanju v zahtevnih vremenskih razmerah, potem ko so ju pogrešali po poplavah v regiji Šobak, ki leži okoli 200 kilometrov južno od prestolnice Aman.

Guverner mesta Maan Hasan al-Džabur je povedal, da so bili Belgijka in njeni trije otroci v skupini turistov, v kateri je bilo tudi 14 Čehov, ki so bili v nedeljo na izletu brez vodnika. Oblasti so uspele evakuirati večino skupine, Belgijke in njenih treh otrok pa niso našli. Reševalci so nato živa našli dva otroka, nekaj ur pozneje pa še trupli njune matere in brata.